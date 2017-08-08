Рост расходов россиян в два раза превысил инфляцию
8 августа 2017 23:00
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Июльские расходы россиян по сравнению с прошлым месяцем выросли, по данным «Ромира», на 0,6% (месячная инфляция по Росстату — 0,1%). Это, как отмечают авторы обзора, противоречит традиционному тренду, согласно которому повседневные расходы граждан во втором летнем месяце обычно сокращаются.
Рост цен в июне впервые оказался ниже таргета Центробанка (регулятор ставит своей целью переход на устойчивую инфляцию в 4%). При этом еще в июне Росстат фиксировал всплеск инфляции — 4,4% в годовом выражении после 4,1% в мае.
Наиболее сильный рост расходов в годовом выражении, как говорится в исследовании «Ромира», показали жители Южного (+18,5%), Центрального (+11%) и Уральского (10,7%) федеральных округов. В Москве расходы выросли на 9,3% по сравнению с прошлым июлем, а в Санкт-Петербурге снизились на 1,5%. При этом рост расходов россиян, по оценке «Ромира», стал возможен благодаря повышенным тратам граждан со средними доходами: за год их расходы увеличились на 12,1%. Скан-панель домохозяйств холдинга основана на данных потребления 30 тыс. россиян из 180 городов с населением более 100 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех товаров, которые они купили и принесли домой, данные поступают к исследователям в онлайн-режиме.
«Благодаря такому уверенному росту реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы превзошли показатели двух предыдущих лет, хотя и уступили значениям 2013 и 2014 годов», — отмечает «Ромир». Реальные расходы россиян, по данным «Ромира», в июле составили 104% по сравнению с январем 2012 года (данные за этот месяц холдинг берет за базу при расчетах реальных расходов). Для сравнения: в прошлом году этот показатель находился на уровне 101%. «Июльский рост расходов на фоне опять немного похудевшего среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений», — поясняют авторы. То есть в среднем россияне при походах в магазины тратили меньше денег, но совершали покупки чаще, за счет чего и нарастили расходы.
Восстановление потребительского спроса «является хорошим индикатором и согласуется с восстановлением нормального состояния рынка труда», отмечает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр Исаков. Рост расходов приведет к снижению доли доходов, направляемых на сбережения, добавляет он. Норма сбережений (отношение сбережений к доходам, этот показатель резко вырос в кризис) в первом полугодии, по данным Росстата, составила 8,1%. Это почти на 3 п.п. меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Снижение нормы сбережений «может свидетельствовать о постепенной стабилизации сберегательного поведения населения», указывали аналитики ЦБ. По их оценке, этот показатель может продолжить сокращение за счет роста задолженности по кредитам.
Граждане зачастую оценивают рост цен по собственной потребительской корзине, и этот показатель традиционно выше инфляции по Росстату, говорил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. «У каждого из нас своя потребительская корзина: кто-то потребляет больше одних товаров и услуг, кто-то — других. Поэтому, естественно, у каждого из нас инфляция будет отличаться от той, о которой сообщает Росстат. Но нужно понимать, что если у кого-то инфляция выше той, о которой говорит Росстат, то у кого-то она ниже», — подчеркивал он. Морозов напомнил, что, если инфляционные ожидания граждан слишком высоки (регулятор замеряет их уровень ежемесячно), производители получают возможность «очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам».
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Комментарии
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