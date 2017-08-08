Рост расходов россиян в два раза превысил инфляцию

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Июльские расходы россиян по сравнению с прошлым месяцем выросли, по данным «Ромира», на 0,6% (месячная инфляция по Росстату — 0,1%). Это, как отмечают авторы обзора, противоречит традиционному тренду, согласно которому повседневные расходы граждан во втором летнем месяце обычно сокращаются.Рост цен в июне впервые оказался ниже таргета Центробанка (регулятор ставит своей целью переход на устойчивую инфляцию в 4%). При этом еще в июне Росстат фиксировал всплеск инфляции — 4,4% в годовом выражении после 4,1% в мае.Наиболее сильный рост расходов в годовом выражении, как говорится в исследовании «Ромира», показали жители Южного (+18,5%), Центрального (+11%) и Уральского (10,7%) федеральных округов. В Москве расходы выросли на 9,3% по сравнению с прошлым июлем, а в Санкт-Петербурге снизились на 1,5%. При этом рост расходов россиян, по оценке «Ромира», стал возможен благодаря повышенным тратам граждан со средними доходами: за год их расходы увеличились на 12,1%. Скан-панель домохозяйств холдинга основана на данных потребления 30 тыс. россиян из 180 городов с населением более 100 тыс. человек. Участники исследования сканируют штрих-коды всех товаров, которые они купили и принесли домой, данные поступают к исследователям в онлайн-режиме.«Благодаря такому уверенному росту реальные, то есть «очищенные» от инфляции, расходы превзошли показатели двух предыдущих лет, хотя и уступили значениям 2013 и 2014 годов», — отмечает «Ромир». Реальные расходы россиян, по данным «Ромира», в июле составили 104% по сравнению с январем 2012 года (данные за этот месяц холдинг берет за базу при расчетах реальных расходов). Для сравнения: в прошлом году этот показатель находился на уровне 101%. «Июльский рост расходов на фоне опять немного похудевшего среднего чека говорит о том, что россияне продолжили активно посещать магазины в поисках лучших ценовых предложений», — поясняют авторы. То есть в среднем россияне при походах в магазины тратили меньше денег, но совершали покупки чаще, за счет чего и нарастили расходы.Восстановление потребительского спроса «является хорошим индикатором и согласуется с восстановлением нормального состояния рынка труда», отмечает экономист «ВТБ Капитала» по России и СНГ Александр​ Исаков. Рост расходов приведет к снижению доли доходов, направляемых на сбережения, добавляет он. Норма сбережений (отношение сбережений к доходам, этот показатель резко вырос в кризис) в первом полугодии, по данным Росстата, составила 8,1%. Это почти на 3 п.п. меньше, чем за первые шесть месяцев прошлого года. Снижение нормы сбережений «может свидетельствовать о постепенной стабилизации сберегательного поведения населения», указывали аналитики ЦБ. По их оценке, этот показатель может продолжить сокращение за счет роста задолженности по кредитам.Граждане зачастую оценивают рост цен по собственной потребительской корзине, и этот показатель традиционно выше инфляции по Росстату, говорил директор департамента исследований и прогнозирования ЦБ Александр Морозов. «У каждого из нас своя потребительская корзина: кто-то потребляет больше одних товаров и услуг, кто-то — других. Поэтому, естественно, у каждого из нас инфляция будет отличаться от той, о которой сообщает Росстат. Но нужно понимать, что если у кого-то инфляция выше той, о которой говорит Росстат, то у кого-то она ниже», — подчеркивал он. Морозов напомнил, что, если инфляционные ожидания граждан слишком высоки (регулятор замеряет их уровень ежемесячно), производители получают возможность «очень часто и сильнее повышать цены на свою продукцию, не боясь того, что потребители уйдут к конкурентам».