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Новости /  Общество /  Социум  

Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 7,6% в апреле

22 мая 2017 23:07
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Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
Как сообщает interfax.ru, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в апреле упали сразу на 7,6% по сравнению с апрелем 2016 года после снижения на 2,5% в марте, падения на 4,1% в феврале, роста на 8,1% в январе, сообщила в понедельник Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в апреле 2017 года составили 30 тыс. 493 рубля - падение на 3,1% к апрелю 2016 года. Средняя заработная плата в апреле 2017 года составила 39 тыс. 253 рублей и выросла, согласно оценке Росстата, на 6,7% к апрелю 2016 года.

В реальном выражении средняя зарплата в апреле 2017 года увеличилась на 2,5%. 
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Комментарии



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22 мая 2017  23:07
Как сообщалось, реальные доходы населения снижались три года подряд - в 2016 году доходы упали на 5,9% в реальном выражении, в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
Росстат сообщил о падении реальных доходов населения на 7,6% в апреле
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