Росстат рассказал о динамике цен на новогодние подарки
8 декабря 2017 01:53
220
В списке значится девять позиций: мягкая игрушка, книга, тушь для ресниц, кастрюля, шоколад, личное полотенце, смартфон, коньяк и туалетная вода. Цены на большинство из них выросли в среднем на 3,15% по сравнению с ноябрем 2016 года. Критерий, по которому были отобраны именно эти позиции, ведомство не сообщает.
Наибольшее подорожание зафиксировали на книги и парфюмерию: за «лучший подарок» россиянам придется отдать на 4,9% больше, чем в прошлом году, средний ценник на книгу аналитики Росстата установили на уровне 310,9 руб. Туалетную воду придется купить за 1,7 тыс. руб, это на 4,1% больше, чем годом ранее. Следом идут мягкие игрушки (523,76 руб., плюс 3,87%), кастрюли (723,96 руб., плюс 3,93%). Меньше всего ценник изменился на такие категории, как шоколад (835,04 руб., плюс 1,12%), коньяк (1,3 тыс. руб., плюс 1,66%) и тушь для ресниц (455,51 руб., плюс 2,02%).
Единственным видом подарка, который подешевел в этом году, стали смартфоны: ценник понизился на 5,5%, до 8,9 тыс. руб. Тем не менее мобильные телефоны остаются самым дорогим подарком к Новому году. Самым дешевым, по подсчетам ведомства, стало личное полотенце, которое стоит 300,97 руб. (подорожало на 3,59%).
Также ведомство проследило динамику цен на продукты новогоднего стола и пришло к выводу, что их средняя стоимость для семьи из четырех человек выросла на 300 руб. по сравнению с показателем годом ранее: если прошлогодний показатель был равен 5,8 тыс. руб., то в этом году он достиг 6,1 тыс. руб. В основном наборе 29 пунктов, среди которых — рыбные деликатесы, икра, консервы, сыр, соки, конфеты, торты, фрукты, водка, коньяк, игристое вино и другие. Дороже всего этого набор обходится на Чукотке (8,1 тыс. руб.), дешевле всего — в Республике Ингушетия (3,1 тыс. руб.).
Росстат подсчитал и среднюю стоимость двух основных салатов, которые готовят россияне к новогоднему столу, — оливье и сельди под шубой. За год себестоимость салата оливье увеличилась на 0,84%, с 310,06 до 312,68 руб., а сельди под шубой, напротив, уменьшилась на 1,52%, с 154,96 до 152,61 руб.
В прошлом году, согласно результатам исследования аналитиков Deloitte, россияне впервые за несколько лет отказались сокращать свой новогодний бюджет: потребительские расходы на подготовку к праздникам увеличились на 2% и составили 16,9 тыс. руб.
Фото: ТАСС
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
8 декабря 2017 01:53
В списке значатся 9 позиций, критерий отбора которых ведомство не объяснило: мягкая игрушка, книга, тушь, кастрюля, шоколад, полотенце, смартфон, коньяк и туалетная... Социум
214
8 декабря 2017 00:08
На общую сумму 2750000 рублей. Социум
248
7 декабря 2017 23:55
Многочисленные представители служб экспресс-доставки уже заявили о возможных задержках. Процедура стала сложнее, времени потребуется больше. Социум
333
Здравоохранение
6 декабря 2017 16:34
1 декабря в столице Республики Татарстан состоялся X юбилейный Всероссийский форум службы крови, на котором традиционно собрались представители учреждений... Здравоохранение
172
6 декабря 2017 16:29
Она стала победительницей в номинации «Ветераны». Здравоохранение
249
5 декабря 2017 14:26
Для участия в данном мероприятии были приглашены эксперты в области онкологии из Германии. Здравоохранение
381
Новости медицины
8 ноября 2017 22:02Пероксидная система – главное средство для дезинфекции линз
Офтальмологи рекомендуют запомнить простое правило: чем дольше служат линзы, тем больше средств понадобится для ухода за ними. Владельцам одноразовых КЛ... Новости медицины
451
17 октября 2017 09:19
Каждый человек, который сталкивался с болезнью глаза-в-глаза, знает: успех лечения и длительность течения болезни напрямую зависит от ее своевременной... Новости медицины
638
28 сентября 2017 09:38
Велотренажёр - это хороший способ поддерживать себя в хорошей форме в домашних условиях. Новости медицины
512
Туризм
6 декабря 2017 12:50
Город занял в рейтинге седьмое место. Туризм
180
4 декабря 2017 12:58
Рейтинг составлен по результатам анализа стоимости аренды жилья туристами в 2017 году. Туризм
461
30 ноября 2017 16:09Туры в Боливию – достопримечательности и развлечения
Активным путешественникам туры в Боливию интересны благодаря возможности сочетать осмотр достопримечательностей с самыми разными развлечениями. Туризм
243
Образование
7 декабря 2017 14:41
236 молодых ученых, студентов и аспирантов ведущих российских университетов, исследовательских и инжиниринговых центров высокотехнологичных компаний принимают... Образование
157
5 декабря 2017 16:30
В совместной лаборатории китайская сторона получит возможность проводить эксперименты, работать с металлом. Образование
395
5 декабря 2017 14:37
Его успешное написание является допуском к единому государственному экзамену (ЕГЭ). Образование
446
Культура
7 декабря 2017 11:44
Спектакли пройдут 9 и 10 декабря. Культура
170
7 декабря 2017 10:21
Выставка проходит в рамках фестиваля «Французская осень». Культура
169
6 декабря 2017 14:03
Его проводит Национально культурная автономия казахов. Культура
178
Мода
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
296
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
363
3 октября 2017 08:55
Какая девушка не мечтала, будучи девочкой, стать принцессой? Сегодня у нас существует не так уж много возможностей для того, чтобы примерить платье похожее на... Мода
467
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5428
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1978
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8875
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2654
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10366
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3028
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2410
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1630
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1988
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1884
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1586
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3213
Мероприятия