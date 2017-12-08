Росстат рассказал о динамике цен на новогодние подарки

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В списке значится девять позиций: мягкая игрушка, книга, тушь для ресниц, кастрюля, шоколад, личное полотенце, смартфон, коньяк и туалетная вода. Цены на большинство из них выросли в среднем на 3,15% по сравнению с ноябрем 2016 года. Критерий, по которому были отобраны именно эти позиции, ведомство не сообщает.​Наибольшее подорожание зафиксировали на книги и парфюмерию: за «лучший подарок» россиянам придется отдать на 4,9% больше, чем в прошлом году, средний ценник на книгу аналитики Росстата установили на уровне 310,9 руб. Туалетную воду придется купить за 1,7 тыс. руб, это на 4,1% больше, чем годом ранее. Следом идут мягкие игрушки (523,76 руб., плюс 3,87%), кастрюли (723,96 руб., плюс 3,93%). Меньше всего ценник изменился на такие категории, как шоколад (835,04 руб., плюс 1,12%), коньяк (1,3 тыс. руб., плюс 1,66%) и тушь для ресниц (455,51 руб., плюс 2,02%).Единственным видом подарка, который подешевел в этом году, стали смартфоны: ценник понизился на 5,5%, до 8,9 тыс. руб. Тем не менее мобильные телефоны остаются самым дорогим подарком к Новому году.​ Самым дешевым, по подсчетам ведомства, стало личное полотенце, которое стоит 300,97 руб. (подорожало на 3,59%).​Также ведомство проследило динамику цен на продукты новогоднего стола и пришло к выводу, что их средняя стоимость для семьи из четырех человек выросла на 300 руб. по сравнению с показателем годом ранее: если прошлогодний показатель был равен 5,8 тыс. руб., то в этом году он достиг 6,1 тыс. руб. В основном наборе 29 пунктов, среди которых — рыбные деликатесы, икра, консервы, сыр, соки, конфеты, торты, фрукты, водка, коньяк, игристое вино и другие. Дороже всего этого набор обходится на Чукотке (8,1 тыс. руб.), дешевле всего — в Республике Ингушетия (3,1 тыс. руб.).Росстат подсчитал и среднюю стоимость двух основных салатов, которые готовят россияне к новогоднему столу, — оливье и сельди под шубой. За год себестоимость салата оливье увеличилась на 0,84%, с 310,06 до 312,68 руб., а сельди под шубой, напротив, уменьшилась на 1,52%, с 154,96 до 152,61 руб.​В прошлом году, согласно результатам исследования аналитиков Deloitte, россияне впервые за несколько лет отказались сокращать свой новогодний бюджет: потребительские расходы на подготовку к праздникам увеличились на 2% и составили 16,9 тыс. руб.Фото: ТАСС