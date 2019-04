Росстат назвал долю россиян без доступа к канализации

146

Исследование проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах​ России с охватом 60 тыс. домохозяйств на основе личного опроса. Итоги исследования опубликованы 1 апреля.Централизованная канализация отсутствует у 66,5% россиян, проживающих в сельской местности. В том числе 48,1% семей в селах пользуются выгребными ямами, а 18,4% не имеют канализации вообще.В городах, где россияне в основном проживают в многоквартирных домах, ситуация лучше: только 9% горожан сообщили, что не имеют доступа к канализации.Среди многодетных семей (с тремя и более детьми) 40,9% не подключены к системе канализации: 29,7% используют выгребные ямы, у 11,2% отсутствует канализация. Это самая высокая доля отсутствия доступа к центральной канализации среди всех социальных групп домохозяйств (молодые семьи, семьи с пенсионерами и т.д.) в исследовании Росстата.Чуть лучше, чем два года назад​Ситуация немного улучшилась по сравнению с предыдущим таким исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам комплексного наблюдения условий жизни за 2016 год, канализация отсутствовала у 23,6% населения. Тогда 16,5% сообщили, что пользуются выгребными ямами, а 7,1% респондентов указали, что системы канализации не имеют.В 2014 году канализация была доступна 73% населения, в 2015–2016 годах — 77%, а в 2017 году — уже 78%, следует из данных Росстата о благоустройстве жилищного фонда. Исходя из результатов комплексного наблюдения в 2018 году 77,4% домохозяйств пользовались централизованной канализацией.Сельское население не имеет канализации, нормального водопровода и практически не имеет централизованного газоснабжения, констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех. «Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы», — сказал РБК Блех.Туалеты вне домаОколо 12,6% россиян сообщили, что не имеют туалета в своей квартире или доме, в котором живут, — они пользуются санузлами общего пользования (например, в коммунальной квартире) или же имеют туалет в отдельном строении. Это меньше, чем в 2016 году: тогда 15,5% респондентов сообщили, что не имеют туалета в квартире/доме.Туалеты в отдельном строении или дворовой постройке имеют 38,2%​ сельских жителей и 4,7% городских.Среди многодетных семей 28,8% не имеют туалета в квартире или доме.Международная организация WaterAid в докладе Overflowing cities The State of the World’s Toilets 2016 ( *.pdf ) представила оценки доступности безопасных частных туалетов для городского населения. По данным WaterAid, 23% россиян, проживающих в городах, не имеют возможности пользоваться безопасными частными туалетами.По показателю численности городского населения без доступа к безопасным и частным туалетам Россия занимает пятое место, пропустив вперед Индию, Китай, Нигерию и Индонезию. Ситуация в Россия оказалась хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.Статистика начинается с канализацииБывший руководитель Росстата Александр Суринов (возглавлял ведомство с 2009 по 2018 год) в интервью «Новой газете» рассказывал, что впервые россиян спросили о благоустройстве жилых помещений при переписи населения 2002 года. «Когда я итоги переписи посмотрел, подумал: что такое, 27–28% людей в стране живут без канализации, то есть как бы вообще без туалетов», — вспоминал он.По словам Суринова, он попросил профессионалов объяснить ему указанные результаты переписи. «У тех, у кого нет канализации, туалеты другого типа есть — биотуалеты, или с удалением в выгребные ямы, или туалет-домик во дворе», — пояснил экс-глава Росстата. После этого в переписи 2010 года в вопроснике появились более подробные уточнения об этом виде благоустройства, рассказал Суринов. «Как театр начинается с вешалки, так статистика — с канализации», — отметил он.