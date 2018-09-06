Росстат: Бензин дешевеет на российских АЗС второй месяц подряд

197

Цены на бензин начали резко расти в России весной и в начале лета текущего года. С середины апреля топливо стало дороже 40 рублей за литр.В этой связи российское правительство приняло решение снизить акцизы на бензин и договорилось с нефтяными компаниями о том, что на время выработки решений о поддержке отрасли они зафиксируют цены на уровне 30 мая.Такие меры поспособствовали тому, что цены на нефтепродукты в России впервые в 2018 году снизились в месячном выражении на 0,2 процента.