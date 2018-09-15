Россию включили в число стран с самым высоким уровнем развития

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Презентация доклада состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.Всего в рейтинг вошли 189 стран, среди которых Россия заняла 49-е место. Группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств, из стран ближнего зарубежья в их число попали также Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Белоруссия (53-е место) и Казахстан (58-е место).Возглавила рейтинг Норвегия. В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австралия.Многие страны постсоветского пространства попали в следующую группу государств — с высоким уровнем развития. Грузия заняла 70-е место, Азербайджан — 80-е, Армения — 83-е, Украина — 88-е, Узбекистан оказался на 105-й позиции, а Туркмения — на 108-й. Молдавия и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития и расположились на 112-м и 127-м местах соответственно.Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.