Россию включили в число стран с самым высоким уровнем развития
15 сентября 2018 18:43
77
Презентация доклада состоялась накануне в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
Всего в рейтинг вошли 189 стран, среди которых Россия заняла 49-е место. Группу стран с очень высоким уровнем человеческого развития составили 59 государств, из стран ближнего зарубежья в их число попали также Эстония (30-е место), Польша (33-е место), Литва (35-е место), Латвия (41-е место), Белоруссия (53-е место) и Казахстан (58-е место).
Возглавила рейтинг Норвегия. В тройку лидеров также вошли Швейцария и Австралия.
Многие страны постсоветского пространства попали в следующую группу государств — с высоким уровнем развития. Грузия заняла 70-е место, Азербайджан — 80-е, Армения — 83-е, Украина — 88-е, Узбекистан оказался на 105-й позиции, а Туркмения — на 108-й. Молдавия и Таджикистан попали в категорию государств со средним уровнем развития и расположились на 112-м и 127-м местах соответственно.
Индекс человеческого развития представляет собой показатель, ежегодно вычисляемый для межстранового измерения качества жизни. При его расчете используются коэффициенты, базирующиеся на трех основных показателях: ожидаемая продолжительность жизни, уровень грамотности населения и уровень жизни.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 сентября 2018 21:22
По пути в банк на звезду напали неизвестные. Валерия ударили железной трубой по голове, отобрали сумку со всеми деньгами. Социум
10
15 сентября 2018 20:24
У традиционной для Самары ярмарки на площади Куйбышева в этом году есть ряд нововведений. Социум
102
15 сентября 2018 18:43
Всего в рейтинг вошли 189 стран, среди которых Россия заняла 49-е место. Социум
74
Здравоохранение
14 сентября 2018 15:11
В Самарской области лабораторную экспресс-диагностику ВИЧ и до- и послетестовые консультирования выполняли медицинские бригады Самарского областного... Здравоохранение
275
14 сентября 2018 13:48
Всего в рамках акции протестировано 1006 жителей губернии. Здравоохранение
212
14 сентября 2018 11:42
Первую партию тренажеров закупили восемь больниц региона. Здравоохранение
205
Новости медицины
4 сентября 2018 19:17
Подросток – это большой ребенок, имеющий определенные физические нервно-психические особенности и болезни. Новости медицины
229
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
186
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
980
Туризм
5 сентября 2018 13:18
Предложения рассматривают в правительстве. Туризм
342
5 сентября 2018 09:26
Самыми популярными на отдыхе запросами в Интернете стали "ром" и "супермаркет", а дома — "пицца" и "кинотеатр". Туризм
300
4 сентября 2018 10:15
Решение было принято из-за того, что компания объявила об аннулировании всех своих туров с 4 июля. Туризм
332
Образование
15 сентября 2018 11:03
В мероприятии примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов города. Образование
240
14 сентября 2018 16:02
Студент Богдан Квитко и магистрант Алексей Демин с факультета машиностроения, металлургии и транспорта Самарского политеха представляют на демонстрационной... Образование
208
14 сентября 2018 10:22
В параде примут участие около 2400 первокурсников девяти вузов Самары. Образование
325
Культура
15 сентября 2018 21:13
По словам художественного руководителя, Бутусов будет ставить "Дон Кихота" Мигеля де Сервантеса. Культура
49
15 сентября 2018 12:39
Девочка добралась до финала областного конкурса скоростного чтения. Культура
196
14 сентября 2018 13:09
Цель кинофорума - рассказать о людях, образ жизни которых является достойным примером для воспитания молодежи. Культура
228
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
270
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1241
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1473
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
287
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
12164
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
371
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
515
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
632
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1004
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
528
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
630
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1585
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1139
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1222
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1182
Мероприятия