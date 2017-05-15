Россияне возобновили приобретение люксовых товаров
15 мая 2017 23:22
92
Как сообщает РБК, за последний год Россия опередила Европу и Америку по доле тех, кто увеличил свои расходы на люксовые товары — одежду, ювелирные изделия, часы, сумки и т.п. Это следует из глобального отчета компании Deloitte, посвященного развитию рынка luxury (есть в распоряжении РБК).
Согласно исследованию, охватившему 11 стран мира, о росте своих трат на люксовые товары за последние 12 месяцев заявили 62% покупателей в России, Китае и ОАЭ — странах, которые Deloitte относит к развивающимся рынкам дорогих товаров. На развитых рынках (в Евросоюзе, США и Японии) доля увеличивших траты на люкс значительно меньше — 49%. В пятилетней ретроспективе разница в покупательском поведении еще заметнее: об увеличении расходов на предметы роскоши заявили 70% опрошенных в развивающихся и 53% в развитых странах.
В исследовании принимали участие 1,3 тыс. респондентов, которые считают себя более состоятельными, чем жители их страны в среднем, и которые в течение последних шести месяцев совершали хотя бы одну покупку люксовых товаров в таких категориях, как одежда и обувь, сумки и аксессуары, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия и часы.
«Потребители на развивающихся рынках продолжают стимулировать рост рынка роскоши», — заключают аналитики Deloitte.
Российский рынок товаров класса люкс, возобновивший рост в 2016 году, продолжает расти, подтверждает старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte Оксана Кожина. При этом она отмечает, что сказывается не только увеличение расходов самих россиян, но и, прежде всего, увеличение туристического потока, в том числе из Китая.
Кроме того, на российский рынок премиальных товаров положительно повлияло то, что розничные компании сдерживали или даже снижали цены, отмечает Кожина. После того как в 2016 году рубль частично отыграл потерянные позиции, компании более чем на 11% сократили цены на предметы роскоши в России, говорится в исследовании Deloitte.
Таким образом, стоимость товаров этой категории в стране находится примерно на среднемировом уровне, немного превышая 100% в ценовом индексе Deloitte, который рассчитывается на основе еженедельного мониторинга цен более чем по 100 тыс. товаров на семи важнейших рынках (помимо России это Китай, Япония, США, Великобритания, Италия и Франция). Дешевле, чем в России, премиальные товары стоят в Великобритании, Италии и Франции (в индексе эти страны находятся на уровне около 80%). Цены в США и Японии несколько выше, чем в России. А самая высокая цена на предметы роскоши зафиксирована в Китае. Разница цен между эквивалентными товарами в Китае и Франции может варьироваться от 20 до 70% в зависимости от марки, говорится в отчете.
Дорогие путешественники
Выводы Deloitte подтверждаются данными Fashion Consulting Group. Если в 2015 году российский рынок товаров класса люкс впервые за пять лет продемонстрировал падение (на 9%, до 227,2 млрд руб.), то по итогам 2016 года он возобновил рост — он составил 1%, до 229,6 млрд руб. При этом, по оценкам консалтинговой компании, доля продаж, которые приходятся на иностранных покупателей, за последний год выросла пропорционально увеличению туристического потока в Россию — примерно на 30%.
Ранее РБК писал, что российские магазины роскоши фиксируют значительный приток покупателей из Китая, что связано в том числе с изменением курса рубля по отношению к мировым валютам. Так, если в 2015 году на иностранцев приходилось только 3% выручки московского ЦУМа и 7% петербургского ДЛТ, то в 2016 году эти доли выросли до 9 и 22% соответственно, приводила статистику компания Mercury, владеющая этими магазинами. При этом 90% покупателей приехали из Китая. Выросло также количество клиентов из Индии, Европы и Ближнего Востока, рассказывал тогда РБК представитель Mercury.
В свою очередь, директор магазина Bulgari в России Шейла Маркина констатировала, что доля продаж иностранным туристам выросла за год в три раза, до 30%, в ближайшее время она может достичь 50%.
Туризм по-прежнему остается главным драйвером для рынка роскоши, отмечается в исследовании Deloitte. В целом по миру почти половина (47%) покупок товаров класса люкс совершается путешественниками, из них 31% покупает товары за границей, 16% — в аэропортах. Среди потребителей в развивающихся странах эта доля еще выше: в совокупности она достигает 60%. Так, 40% опрошенных в России, Китае и ОАЭ покупают товары люксового сегмента за границей, еще 20% — в магазинах duty free в аэропортах. Исследователи связывают данные предпочтения с тем, что за пределами развивающихся рынков ассортимент люксовых продуктов и брендов шире.
Вместе с тем при ухудшении инвестиционного и делового климата в России покупки даже самых состоятельных потребителей сократятся, предостерегают авторы исследования.
В 2017 году российский рынок люксовых товаров, так же как и fashion-индустрия в целом, может вырасти еще на 5–9% в рублевых ценах, прогнозирует генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Этому будут способствовать эффект отложенного спроса и стабилизация курса рубля. «За премиальными покупками вернутся высокооплачиваемые профессионалы, категория, которая «выпала» в кризис», — говорит Лебсак-Клейманс. Хотя до уровня докризисного 2014 года продажи не восстановятся, считает она.
Фото marpeople.com
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
15 мая 2017 23:53
Организаторы выставки предложат создать на территории Донецкой и Луганской народных республик «постиндустриальный ландшафтно-рекреационный... Социум
99
15 мая 2017 23:42
Заявителем указана Мария Ирис, которая является хозяином винодельческой компании ColleMassari. Адрес заявителя — дом в деревне Погги дель Сассо в центральной... Социум
102
15 мая 2017 23:36
Ключевые темы – доступность жилья и комфортная городская среда. Социум
88
Здравоохранение
15 мая 2017 15:47
Чемпионка мира по фигурному катанию, призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая прокомментировала свое участие в акции «Жить побеждая диабет», которая... Здравоохранение
218
15 мая 2017 14:00
Сестры милосердия принимают поздравления. Здравоохранение
118
15 мая 2017 13:00
Приглашают всех желающих проверить своё здоровье. Здравоохранение
152
Туризм
11 мая 2017 13:38
Больше всего улетели в Турцию. Туризм
162
8 мая 2017 11:22
Причиной этому послужила гибель 85-летнего альпиниста. Туризм
326
2 мая 2017 11:29
Это приведет к повышению цен на гостиничные номера, считают эксперты. Туризм
290
Образование
11 мая 2017 22:46
Кафедра технологии и организации общественного питания разработала собственное ореховое пралине. Образование
289
5 мая 2017 11:43
Маршрут посвящен 72 годовщине Великой Победы и Году экологии в России. Образование
298
Культура
15 мая 2017 23:57
Более сотни заявок поступило для участия в конкурсе 2017 года, судило выступления высокопрофессиональное жюри, состоящее из музыкантов и преподавателей... Культура
92
15 мая 2017 19:35
В программе: культурологический экскурс, поэтические переводы стихов Мартина Лютера, органная и инструментальная музыка И.С. Баха. Культура
231
15 мая 2017 12:18
Он занесен в Красную книгу как исчезающий вид. . Культура
129
Мода
1 мая 2017 10:42
В хорошем мужском кожаном рюкзаке можно расположить множество нужных вещей. Вы можете выбрать модель аксессуара в зависимости от того, для каких целей будете... Мода
140
16 апреля 2017 11:48Платье до колен - один из вариантов оставаться женственной!
Если раньше платье для барышень было единственным возможным вариантом одежды, то сейчас в обиходе среднестатистической модницы самые разные образы с... Мода
344
13 апреля 2017 18:32
Покупая профессиональную косметику для волос, необходимо учесть многие нюансы. Мода
234
Видео
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
497
17 апреля 2017 13:33
Он пообщался с медиками и волонтерами. Здравоохранение
1114
6 апреля 2017 11:00
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей. Криминал
1280
21 марта 2017 09:51
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру. Социум
1473
12 января 2017 12:55
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина. Здравоохранение
2771
11 января 2017 09:18Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году. Новости Тольятти
1657
Фоторепортажи
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
1463
1 мая 2017 17:10
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей. Социум
1095
3 апреля 2017 09:35
Он расположен на ул. Промышленности, 307. Социум
598
6 марта 2017 18:21
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах. Социум
1006
10 ноября 2016 13:10
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов. Культура
2238
11 сентября 2016 21:23
Красочное мероприятие состоялось на набережной. Социум
3260
Мероприятия
Дни рождения
Сегодня день рождения отмечают