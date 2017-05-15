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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне возобновили приобретение люксовых товаров

15 мая 2017 23:22
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62% состоятельных граждан сказали, что увеличили затраты на товары роскоши за последний год. Такая же тенденция в Китае и ОАЭ.
Роскошь в цене

Как сообщает РБК, за последний год Россия опередила Европу и Америку по доле тех, кто увеличил свои расходы на люксовые товары — одежду, ювелирные изделия, часы, сумки и т.п. Это следует из глобального отчета компании Deloitte, посвященного развитию рынка luxury (есть в распоряжении РБК).

Согласно исследованию, охватившему 11 стран мира, о росте своих трат на люксовые товары за последние 12 месяцев заявили 62% покупателей в России, Китае и ОАЭ — странах, которые Deloitte относит к развивающимся рынкам дорогих товаров. На развитых рынках (в Евросоюзе, США и Японии) доля увеличивших траты на люкс значительно меньше — 49%. В пятилетней ретроспективе разница в покупательском поведении еще заметнее: об увеличении расходов на предметы роскоши заявили 70% опрошенных в развивающихся и 53% в развитых странах.

В исследовании принимали участие 1,3 тыс. респондентов, которые считают себя более состоятельными, чем жители их страны в среднем, и которые в течение последних шести месяцев совершали хотя бы одну покупку люксовых товаров в таких категориях, как одежда и обувь, сумки и аксессуары, косметика и парфюмерия, ювелирные изделия и часы.

«Потребители на развивающихся рынках продолжают стимулировать рост рынка роскоши», — заключают аналитики Deloitte.

Российский рынок товаров класса люкс, возобновивший рост в 2016 году, продолжает расти, подтверждает старший менеджер департамента консультирования по налогообложению и праву компании Deloitte Оксана Кожина. При этом она отмечает, что сказывается не только увеличение расходов самих россиян, но и, прежде всего, увеличение туристического потока, в том числе из Китая.

Кроме того, на российский рынок премиальных товаров положительно повлияло то, что розничные компании сдерживали или даже снижали цены, отмечает Кожина. После того как в 2016 году рубль частично отыграл потерянные позиции, компании более чем на 11% сократили цены на предметы роскоши в России, говорится в исследовании Deloitte.

Таким образом, стоимость товаров этой категории в стране находится примерно на среднемировом уровне, немного превышая 100% в ценовом индексе Deloitte, который рассчитывается на основе еженедельного мониторинга цен более чем по 100 тыс. товаров на семи важнейших рынках (помимо России это Китай, Япония, США, Великобритания, Италия и Франция). Дешевле, чем в России, премиальные товары стоят в Великобритании, Италии и Франции (в индексе эти страны находятся на уровне около 80%). Цены в США и Японии несколько выше, чем в России. А самая высокая цена на предметы роскоши зафиксирована в Китае. Разница цен между эквивалентными товарами в Китае и Франции может варьироваться от 20 до 70% в зависимости от марки, говорится в отчете.

Дорогие путешественники

Выводы Deloitte подтверждаются данными Fashion Consulting Group. Если в 2015 году российский рынок товаров класса люкс впервые за пять лет продемонстрировал падение (на 9%, до 227,2 млрд руб.), то по итогам 2016 года он возобновил рост — он составил 1%, до 229,6 млрд руб. При этом, по оценкам консалтинговой компании, доля продаж, которые приходятся на иностранных покупателей, за последний год выросла пропорционально увеличению туристического потока в Россию — примерно на 30%.


Ранее РБК писал, что российские магазины роскоши фиксируют значительный приток покупателей из Китая, что связано в том числе с изменением курса рубля по отношению к мировым валютам. Так, если в 2015 году на иностранцев приходилось только 3% выручки московского ЦУМа и 7% петербургского ДЛТ, то в 2016 году эти доли выросли до 9 и 22% соответственно, приводила статистику компания Mercury, владеющая этими магазинами. ​При этом 90% покупателей приехали из Китая. Выросло также количество клиентов из Индии, Европы и Ближнего Востока, рассказывал тогда РБК представитель Mercury.

В свою очередь, директор магазина Bulgari в России Шейла Маркина констатировала, что доля продаж иностранным туристам выросла за год в три раза, до 30%, в ближайшее время она может достичь 50%.

Туризм по-прежнему остается главным драйвером для рынка роскоши, отмечается в исследовании Deloitte. В целом по миру почти половина (47%) покупок товаров класса люкс совершается путешественниками, из них 31% покупает товары за границей, 16% — в аэропортах. Среди потребителей в развивающихся странах эта доля еще выше: в совокупности она достигает 60%. Так, 40% опрошенных в России, Китае и ОАЭ покупают товары люксового сегмента за границей, еще 20% — в магазинах duty free в аэропортах. Исследователи связывают данные предпочтения с тем, что за пределами развивающихся рынков ассортимент люксовых продуктов и брендов шире.

Вместе с тем при ухудшении инвестиционного и делового климата в России покупки даже самых состоятельных потребителей сократятся, предостерегают авторы исследования.​

В 2017 году российский рынок люксовых товаров, так же как и fashion-индустрия в целом, может вырасти еще на 5–9% в рублевых ценах, прогнозирует генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс. Этому будут способствовать эффект отложенного спроса и стабилизация курса рубля. «За премиальными покупками вернутся высокооплачиваемые профессионалы, категория, которая «выпала» в кризис», — говорит Лебсак-Клейманс. Хотя до уровня докризисного 2014 года продажи не восстановятся, считает она.

Фото   marpeople.com


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