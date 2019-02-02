Россияне в 2018 году взяли рекордный объём кредитов на ипотеку
2 февраля 2019 20:27
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— По сравнению с результатами 2017 года данный показатель вырос на 51%, — цитирует РИА "Новости" авторов исследования.
Также отмечается рост среднего кредита на ипотеку — за год он увеличился на 18%, достигнув 2,4 млн рублей. В Москве средняя сумма в прошлом году увеличилась на 7% до 4,2 млн рублей, в регионах на 14% — до 2,2 млн рублей.
По мнению экспертов, в ближайшие годы объёмы выдачи ипотеки уменьшатся по сравнению с предыдущими годом-двумя. Кроме того, в бюро ожидают снижения рефинансирования ипотеки.
Фото: ©Pixabay
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