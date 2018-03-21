Россияне стали гораздо больше платить за связь, есть причина

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Абсолютно все россияне стали больше платить за те же услуги сотовых операторов.За прошлый год средний счёт российского абонента вырос до 299 рублей в месяц. Причём в 2016 году он составлял 290 рублей.Наблюдается отрицательная тенденция изменения цен на связь в России. Во всем мире цены на мобильный интернет и связь ежегодно снижаются, тогда как в России они лишь увеличиваются из года в год.Рост цен происходит незаметно: операторы постоянно вводят новые тарифы, услуги, спецпредложения с дополнительным трафиком или минутами общения. И многие действующие абоненты переходят на более дорогие тарифы из-за некоей выгоды.Кроме того, операторам по всему миру становится все проще развивать сети 3G и 4G, поскольку закупочная стоимость оборудования постоянно снижается, а число специалистов увеличивается. Ну и не стоит забывать о большой конкуренции.В России эти правила не выполняются, поэтому и ценники на услуги всех сотовых операторов увеличиваются. Нужно же как-то «отбивать» потраченные деньги и продолжать зарабатывать.