Россияне создали очереди на получение виз в консульствах США. В Грузии разработали специальные винно-визовые туры

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По данным бюро консульских отношений Госдепа США, сейчас срок ожидания собеседования в посольстве в Москве для получения неиммиграционной туристической визы составляет 85 календарных дней. Для студентов срок ожидания в очереди на собеседование составляет 36 дней, для получателей других типов неиммиграционных виз — 53 дня.По информации РСТ, записаться в Москве на подачу документов на неиммиграционную визу в США невозможно из-за отсутствия мест, поэтому туроператорам приходится перенаправлять клиентов в другие страны. По ее словам, чаще всего российские граждане обращаются за визами в консульства Латвии, Эстонии и Грузии. Быстрее всего американские визы выдают россиянам в Киеве, но туда никто не хочет ехать, добавила пресс-секретарь РСТ.Ближайшая дата на собеседование для получения неиммиграционной визы США в Эстонии — 19 декабря, сообщили РБК в местном посольстве. «Но, возможно, получится записаться и раньше. Нужно постоянно проверять, может, например, появиться место на следующей неделе», — сказали в посольстве США в Эстонии. Собеседник РБК добавил, что для получения визы после собеседования обычно приходится ждать около трех—пяти дней.В столицах соседних государств в сентябре запись на подачу визы в консульствах США для граждан других стран велась в среднем на пять–семь дней вперед, но сейчас в Риге записывают, по данным РСТ, только на конец декабря, в Таллине — на 5–10 декабря. В Тбилиси запись открыта на декабрь, а в Ереване на собеседование можно попасть через три недели. Чтобы совместить получение визы с отдыхом, некоторые грузинские туроператоры уже разработали специальные винно-визовые туры, отмечают в РСТ.Сигналов о проблемах при выдаче российских туристических виз гражданам США при этом не поступало, добавляет президент РСТ Сергей Шпилько. «Группы формируются в том числе на Новый год. Хочется надеяться, что в этом вопросе мы и дальше останемся на высоте», — говорит он.В сентябре количество неиммиграционных виз, которые дипломатические учреждения США выдали гражданам России, сократилось по сравнению с августом более чем вдвое. По данным Госдепартамента США, в сентябре 2017 года граждане России получили 7,1 тыс. неиммиграционных виз, тогда как месяцем ранее было выдано 14,9 тыс. виз.Посольство США с 23 августа приостановило выдачу неиммиграционных виз гражданам России, после того как в июле МИД России в ответ на расширение санкций предписал американской дипмиссии в РФ сократить количество сотрудников и изъял складские помещения американского посольства в Москве и посольскую дачу в Серебряном Бору.С 1 сентября выдача виз российским гражданам возобновилась, но только в посольстве США в Москве. В Ассоциации туроператоров России тогда посоветовали россиянам подавать документы на визу в США за «полгода-год» до вылета.По данным Национального туристического офиса США, за первое полугодие 2017 года США посетило 72,8 тыс. туристов из России — на 26,5% меньше, чем за первое полугодие прошлого года.