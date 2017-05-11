Россияне сократили повседневные расходы до минимума за 5 лет — они упали на 9% по сравнению с апрелем 2016 года

121

По подсчетам его экспертов, с учетом инфляции повседневные расходы россиян сократились по сравнению с апрелем предыдущего года сразу на 9%, а за вычетом инфляции — на 4,9%. По данным «Ромира», очищенные от инфляции расходы россиян в апреле оказались самыми низкими за последние пять лет.При этом по сравнению с относительно «щедрым» на траты мартом очищенные от инфляции расходы россиян упали сразу на 6,5%, что стало новым абсолютным рекордом.«Традиционно в апреле наблюдается некоторое снижение потребительской активности — праздничные месяцы прошли, в апреле обычно проходит Великий пост. Однако такого снижения расходов относительно предыдущего месяца не фиксировалось никогда в предыдущие годы. Даже в кризисном 2015 году падение повседневных трат составило -5,8%, что все же ниже сокращения расходов в апреле текущего года», — говорится в сообщении «Ромира».В апреле доля расходов россиян на покупку продуктов выросла до 57%, что, по мнению экспертов, свидетельствует об экономии на непродовольственных товарах. Кроме того, россияне стали вообще реже ходить в магазин.В «Ромире» особо отмечают, что стремление к сокращению расходов зафиксировано во всех доходных группах. Однако наиболее активно сокращали в апреле свои расходы те, чьи доходы оставляют желать лучшего. По подсчетам экспертов, их повседневные расходы в апреле упали по сравнению с мартом текущего года и апрелем 2016-го сразу на 11,7%. В то же время представители среднего класса сократили расходы в месячном исчислении на 7,5%, а в годовом — на 4,5%, а «высокодоходники» — на 6,6% и 2,5% соответственно.В начале апреля глава правительства России Дмитрий Медведев своим постановлением уменьшил средний размер прожиточного минимума на 198 руб., определив его в 9​691 руб.В конце декабря 2016 года вице-премьер Ольга Голодец заявила, что на официально установленный в России минимум прожить «практически невозможно». Но даже равную прожиточному минимуму зарплату в России получают далеко не все. В марте 2017 года Голодец оценила число россиян, получающих зарплату на уровне минимального размера оплаты труда (МРОТ, сейчас это 7,5 тыс. руб., с 1 июля 2017 года увеличится до 7,8 тыс. руб.) почти в 5 млн человек.По подсчетам экспертов ВШЭ, в 2016 году трудности с покупкой продуктов или одежды испытывал 41% россиян (у 11% жителей страны денег не хватало даже на продукты).Фото: Сергей Коньков / ТАСС