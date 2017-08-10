Россияне смогут отслеживать все посылки с AliExpress

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Теперь каждому товару будет присваиваться трекинговый код, по которому покупатель и магазин смогут отследить статус его доставки через сайт или мобильное приложение AliExpress. Ранее код для отслеживания посылок присваивался только товарам стоимостью от $2.По мнению заместителя генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева, доставка посылок по регистрируемому трафику позволит сократить сроки пересылки. «К примеру, доставка регистрируемых отправлений от момента сдачи заказа в почтовом отделении почты Гонконга составляет около шести-десяти дней», — пояснил он.Российский рынок один из первых, на котором AliExpress вводит обязательное отслеживание посылок и интегрирует трекинг с системой национальной почтовой службы.«Система построена на базе платформы «Цайняо», которая входит в Alibaba Group и обеспечивает логистические сервисы всем площадкам компании, включая AliExpress в России», — уточняется в сообщении.По данным AliExpress, Россия входит в тройку основных рынков компании по объемам заказов. По информации РБК «Исследования рынков», эта торговая площадка является одним из самых популярных магазинов у россиян. В 2016 году AliExpress воспользовались 63,8% опрошенных покупателей одежды и обуви, 58% — товаров для детей и 36,7% — цифровой и компьютерной техники.