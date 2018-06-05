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Новости /  Общество /  Социум  

Россияне смогут голосовать на выборах в Госдуму по месту пребывания без открепительных удостоверений

5 июня 2018 15:45
Такой механизм будет работать только при голосовании по партийным спискам, в одномандатных округах такой возможности не будет.
Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий россиянам голосовать на выборах в Госдуму по месту пребывания без открепительных удостоверений. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, передает РБК.

Закон разрешает подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения вместо получения открепительного удостоверения. Такой механизм будет работать только при голосовании по партийным спискам, в одномандатных округах такой возможности не будет.

Такой механизм уже был опробован на президентских выборах 18 марта. Основной этап приема заявлений закончился 14 марта. За день до этого в ЦИК сообщили о рекордном количестве голосующих не по месту жительства — более 5 млн человек.

22 марта журналисты Reuters Мария Цветкова и Полина Никольская заявили, что система «Мобильный избиратель» позволяет проголосовать одному и тому же человеку по несколько раз. По их словам, они подали два заявления на голосование по месту пребывания и нашли свои имена в списках избирателей на нескольких участках. Глава Центризбиркома Элла Памфилова в ответ сказала, что раз журналисты не голосовали повторно, утверждать, что это возможно, неправильно. Также она пообещала исправить к будущим выборам недочеты в системе.


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Комментарии



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