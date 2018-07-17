Россияне смогут самостоятельно выбирать дату и время регистрации брака

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Дополнительное удобство заключается в том, что приходить в загс для подачи заявки вовсе не обязательно: все можно сделать через портал госуслуг.Сейчас процедура немного сложнее. Регистрация брака производится по истечении месяца со дня подачи заявления, что не позволяет молодым выбрать удобную дату и время регистрации. Кроме того, зачастую возникает ситуация, когда число желающих оформить отношения в определённые даты резко возрастает. Новый законопроект о выборе дня регистрации брака сделает запись на "красивые" даты более честной.Как ранее сообщал Лайф со ссылкой на данные Росстата, число россиян, вступивших в брак в 2017 году, выросло на 6,5 процента и превысило цифру в миллион счастливых пар. Таким образом, изменилось соотношение браков и разводов. В 2016 году на одну тысячу браков приходилось 609 разводов, а в 2017-м — уже 571.