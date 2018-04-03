Я нашел ошибку
Главные новости: 
Более 43% полагается на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису, выяснили эксперты РАНХиГС.
Россияне предпочли соцсети госорганам в качестве источника помощи
Взятки иностранным чиновникам безнаказанными не останутся.
Путин предложил освобождать компании от наказания за переданную российскому чиновнику взятку
Он будет ловить неработающие спутники и останки ракет и доставлять их к атмосфере, где они сгорят в плотных слоях.
Аппарат RemoveDEBRIS поможет ученым собрать мусор в космосе
Эта невозможность обусловлена самой архитектурой сервиса.
Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования, так как это невозможно технически
Предлагаемая депутатами Госдумы инициатива, скорее всего, будет относиться к кинотеатрам, которые будут строиться в новых торговых центрах, предположил в беседе с РБК генеральный директор киносети «Киномакс» Дмитрий Нартов.
В Госдуме предложили размещать кинотеатры только на первых этажах ТЦ
Его отец Олег Табаков озвучивал этого героя в сериях, выпущенных в конце 70-х — начале 80-х.
Кот Матроскин в новом «Простоквашино» будет говорить голосом Антона Табакова
По словам организаторов, причиной ЧП оказались многочисленные точки Wi-Fi, который сбили дрон с пути.
Предназначенный для «Почты России» беспилотник врезался в дом в Бурятии
В первую очередь речь идет о ретейлерах, торгующих товарами для детей.
Правительству поручили проработать новые ограничения для онлайн-магазинов
сегодня  Вторник, 3 апреля, 04:39
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  0 °C, Тольятти  0 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 03/04:
USD 57.28
0.02
EUR 70.6
0.04
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Россияне предпочли соцсети госорганам в качестве источника помощи

3 апреля 2018 00:37
255
Более 43% полагается на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису, выяснили эксперты РАНХиГС.
В кризис 2014–2017 годов 43,3% россиян искали помощь в социальных сетях, чтобы адаптироваться к сложной экономический ситуации, следует из доклада «Адаптационные стратегии населения: между выживанием и развитием», подготовленного экспертами РАНХиГС. ​Соцсети стали одним из самых востребованных способов адаптации, более простым и эффективным ресурсом, чем система государственной защиты, отмечают авторы исследования, передает РБК.

Самыми распространенными действиями в кризис стали экономия (63,3% сокращали свои расходы), «проедание» старых запасов (52,9% тратили сбережения), наращивание долговой нагрузки (52,4% граждан брали кредиты и занимали деньги).

Помощь родственников и близких использовали 35,3% россиян. А за помощью к органам социальной защиты в кризис обращались 22,5% населения, причем существенную поддержку получили менее трети обратившихся. «С точки зрения самих россиян система государственной социальной защиты обладает крайне низкой эффективностью конвертации в реальную помощь», — указывают экономисты. Большинство (78,4%) из тех, кто нуждался, не обратились в органы соцзащиты, потому что посчитали, что им не помогут, следует из результатов исследования.

Потенциал социальных связей с высокой долей вероятности конвертируется в реальный адаптационный ресурс, позволяющий преодолеть трудные периоды, отмечают экономисты. Через соцсети люди ищут работу, специалистов и даже скидки для покупки товаров с наименьшими затратами, рассказал РБК один из авторов доклада, старший научный сотрудник Института социального анализа РАНХиГС Дмитрий Логинов. «Люди все чаще ищут и, что важно, находят помощь в социальных сетях», — говорит он.

Существует феномен силы так называемых слабых связей, рассказала еще один автор работы, заведующая лабораторией исследований социального развития РАНХиГС Елена Авраамова. «Раньше было так, что чем ближе родственники или друзья, тем скорее можно было рассчитывать на помощь — это сильные связи. Друзья в соцсетях — это слабые связи, потому что вы, может, их в глаза не видели никогда, а эффективность [помощи] очень большая, так проявляется сила слабых связей», — сказала РБК Авраамова.

«Фактически россиянам проще и эффективнее искать помощь в своих социальных сетях, нежели полагаться на помощь государства в сложные периоды их жизни», — делают вывод авторы​ доклада.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
3 апреля 2018  00:37
Более 43% полагается на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису, выяснили эксперты РАНХиГС.
Россияне предпочли соцсети госорганам в качестве источника помощи
Более 43% полагается на социальные сети как средство адаптации к экономическому кризису, выяснили эксперты РАНХиГС.  Социум
254
2 апреля 2018  23:54
Он будет ловить неработающие спутники и останки ракет и доставлять их к атмосфере, где они сгорят в плотных слоях.
Аппарат RemoveDEBRIS поможет ученым собрать мусор в космосе
Он будет ловить неработающие спутники и останки ракет и доставлять их к атмосфере, где они сгорят в плотных слоях.  Социум
319
2 апреля 2018  23:40
Эта невозможность обусловлена самой архитектурой сервиса.
Telegram не будет предоставлять ФСБ ключи шифрования, так как это невозможно технически
Эта невозможность обусловлена самой архитектурой сервиса.   Социум
312
Весь список

Здравоохранение
2 апреля 2018  09:52
Мобильные офтальмологические комплексы отравляются в Тольятти
Мобильные офтальмологические комплексы отравляются в Тольятти
В течение четырех недель на базе комплексов офтальмологи по полису ОМС осмотрят пациентов с различной патологией органа зрения. Здравоохранение
156
30 марта 2018  23:24
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.
Минздрав намерен увеличить продолжительность жизни до 76 лет к 2024 году К 2030 году
Россия должна войти в группу стран 80+, отметила глава Минздрава Вероника Скворцова.   Здравоохранение
581
30 марта 2018  16:55
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального округа в Тольяттинском медицинском колледже проводился в третий раз. Он собрал конкурсантов из Самар
В Тольятти состоялся конкурс будущих медсестер и фармацевтов «Через тернии к звёздам»
Конкурс профессионального мастерства среди студентов медицинских и фармацевтических профессиональных образовательных организаций Приволжского федерального... Здравоохранение
278
Весь список
Новости медицины
22 марта 2018  16:54
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
Лучшие ароматизаторы для электронных сигарет
 Вкус генерируемого пара напрямую зависит от ароматических добавок в составе жидкости. Новости медицины
169
21 марта 2018  19:44
Препарат Ветмедин
Препарат Ветмедин
 Многие заводят в своем жилище животных. Они радуют нас, поднимают настроение, дарят приятные эмоции и преданны. И когда животные болеют, то это - настоящая беда... Новости медицины
177
19 марта 2018  21:47
7 домашних способов борьбы с астмой
7 домашних способов борьбы с астмой
 Для астмы характерны такие признаки как: кашель, затрудненное дыхание, приступы удушья. Если больному человеку вовремя не оказать помощь, он может умереть. Новости медицины
219
Весь список
Туризм
2 апреля 2018  10:27
Может появиться новый речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода Сейчас идет его обсуждение.
Может появиться новый речной экскурсионный маршрут Самара — Тольятти — Богатырская Слобода
Сейчас идет его обсуждение. Туризм
288
26 марта 2018  16:31
Выбор недвижимости в Праге
 Прага является не только столицей Чехии, но также одним из самых красивых городов Европы. Каждый год сюда приезжает огромное количество туристов с разных... Туризм
89
21 марта 2018  10:34
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Самара вошла в первую пятерку городов для недорогих путешествий с детьми на весенние каникулы
Российские туристы бронируют жилье в Самаре в дни весенних каникул в среднем на две ночи. Туризм
354
Весь список
Образование
2 апреля 2018  12:23
О желании учиться в летней школе Самарского университета заявили представители космических агентств мира Конкурс на участие в XIV летней школе вырос до 5 человек на место.
О желании учиться в летней школе Самарского университета заявили представители космических агентств мира
Конкурс на участие в XIV летней школе вырос до 5 человек на место. Образование
171
29 марта 2018  11:41
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24. В настоящее время в школе не хватает мест.
В Самаре расширяют школу №176 на ул. Запорожской, 24.
В настоящее время в школе не хватает мест. Образование
256
29 марта 2018  09:21
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
В Самарской области досрочно сдавали ЕГЭ аттестации иностранным языкам
Из 21 зарегистрированного экзаменующегося на пункт досрочной аттестации пришли только 16 человек. Образование
209
Весь список

Культура
2 апреля 2018  13:55
В Самаре состоялся финал ежегодного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
В Самаре состоялся финал ежегодного конкурса короткого рассказа «Сестра таланта»
Лучшие произведения будут рекомендованы к публикации. Культура
161
2 апреля 2018  12:12
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
В программе мероприятия: выступления национальных коллективов, прикладная выставка с элементами национальной кухни. Культура
189
30 марта 2018  12:40
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Финал ежегодного конкурса «Сестра таланта» пройдет в Самаре
Оргкомитет получил около 300 рассказов молодых авторов от 7 до 25 лет из 24 муниципальных образований. Культура
205
Весь список
Мода
10 января 2018  17:11
Простые футболки - особенности выбора
Простые футболки - особенности выбора
 Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования.   Мода
479
10 ноября 2017  17:51
Разновидности кед от компании «Converse»
Разновидности кед от компании «Converse»
 Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
819
25 октября 2017  18:14
Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
 Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом.  Мода
774
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1420
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
839
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
760
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1637
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
946
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
1047
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1637
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
981
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4268
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2421
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2899
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2782
Весь список

Мероприятия
В Самаре под руководством ГУ МЧС пройдет командно-штабное учение по обеспечению пожарной безопасности
В Доме офицеров пройдет гала-концерт областного фестиваля «Веснушка – 2018»
Межнациональный праздник Наурыз для студентов вузов пройдет в Самаре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Путин предложил освобождать компании от наказания за переданную российскому чиновнику взятку

272

Россияне предпочли соцсети госорганам в качестве источника помощи

254

Аппарат RemoveDEBRIS поможет ученым собрать мусор в космосе

193
за неделю

Строительство крематория планируется на территории Волжского района

1417

В Самаре проходят акции памяти жертв трагедии в Кемерово

1332

В Тольятти пенсионерка упала с девятого этажа в сугроб

1327
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда