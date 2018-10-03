Россияне ответили, когда наступает старость

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Ещё треть респондентов заявили, что человек стареет в период с 60 до 69 лет. Куда более оптимистичны 16% россиян — они убеждены, что до 70 лет можно считать себя молодым. А 8% соотечественников превзошли и их: заявили, что старость начинается не раньше 80, отмечает ТАСС.Упаднические настроения, к счастью, у меньшинства. Лишь 4% людей считают пожилыми тех, кому перевалило за 40, а есть и такие (1%), кто записывает в старики людей моложе сорока. Итого средний рубеж наступления старости в представлении россиян составляет 63 года.ВЦИОМ также поинтересовался, как пожилые люди проводят свободное время. Почти половина из них предпочитает работать на дачных участках, чуть меньше — смотрят телевизор, 26% — выбирают прогулки на природе, 22% — чтение прессы. Примечательно, что каждый пятый из опрошенных заявил, что в свободное время сидит в Интернете.