Россияне назвали смерть актрисы Веры Глаголевой самым запомнившимся событием августа

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Вера Глаголева скончалась 16 августа на 62-м году жизни. Похороны актрисы состоялись 19 августа на Троекуровском кладбище Москвы.23% респондентов отметили рост цен, обесценивание денег, ухудшение уровня жизни. Еще 21% россиян в числе самых запомнившихся событий назвали новый пакет антироссийских санкций со стороны США и эскалацию конфликта США и Северной Кореи. Также 19% опрошенных запомнился уход телеведущего Андрея Малахова с «Первого канала».Паводки в Приморье стали самым запомнившимся событием августа для 17% респондентов. Еще 12% россиян отметили аварию на руднике «Мир» алмазодобывающей компании АЛРОСА. Празднование дня Воздушно-десантных войск (ВДВ) также стало самым ярким событием месяца для 12% опрошенных.Установившуюся в августе теплую погоду в Центральной России отметили 11% россиян. Также каждый десятый вспомнил о рыбалке президента Владимира Путина в Республике Тыва. Еще 9% респондентов назвали самым запомнившимся событием месяца сокращение численности американского дипперсонала в России. Теракты в Испании запомнились 8% опрошенных.По 7% россиян назвали самым запомнившимся событием августа поставки газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций ЕС, перестрелку в здании Мособлсуда с членами «банды ГТА» и арест подозреваемых в подготовке терактов в Москве.Левада-центр проводил опрос 18–22 августа среди 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов России.