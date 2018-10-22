Россияне назвали самого авторитетного журналиста

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Отмечается, что также российская аудитория уважает Андрея Малахова и Владимира Познера. При этом 51% респондентов не смогли назвать ни одного журналиста, которого считают для себя авторитетом.Кроме этого, исследователи выяснили, какие качества россияне считают важным критерием для оценки корреспондентов. Так, 79% респондентов в качестве ответа выбрали смелость, 77% назвали чувство юмора и 75% — упорство.Исследование проводилось среди 1604 россиян старше 18 лет.