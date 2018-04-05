Россияне назвали необходимый для «нормальной жизни» уровень доходов для семьи из трех человек
5 апреля 2018 16:45
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Респонденты отвечали на вопрос, сколько денег нужно семье из трех человек, проживающей в их населенном пункте, для «нормальной жизни» (в сообщении не уточняется, что имеется в виду под «нормальной жизнью»). 21% опрошенных ответили, что для этого семейный бюджет должен составлять от 20 тыс. до 45 тыс. руб. в месяц. 66% участников обозначили диапазон ежемесячных доходов для обеспечения «нормальной жизни» в пределах 45–120 тыс. руб. В то же время 13% респондентов посчитали, что жизнь семьи из трех человек не может считаться «нормальной», если ее бюджет составляет менее 120 тыс. руб.
«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 руб.», — цитирует агентство результаты исследования.
При этом авторы отметили, что жители крупных городов традиционно выдвигают более высокие материальные требования, чем жители городов меньшего размера. Если в городах с населением более миллиона человек средний уровень «нормальных» доходов составил 91,6 тыс. руб. в месяц на семью, то в сельской местности — 61,5 тыс. руб. в месяц.
В октябре 2017 года опрос, проведенный Фондом общественного мнения (ФОМ), показал, что для счастья среднему россиянину достаточно заработной платы в 50 тыс. руб. в месяц. Чтобы считаться богатым, россиянину, по мнению участников опроса ФОМ, нужно получать в месяц в среднем 100 тыс. руб. При этом половина респондентов считает, что богатство способствует развитию худших человеческих качеств.
В то же время в ходе опроса ВЦИОМ, который состоялся в сентябре 2017 года, большинство россиян заявили, что для счастья им нужно получать в среднем 105 тыс. 426 руб. в месяц. Респонденты в возрасте 35–44 лет «потребовали» для счастья 206 тыс. 923 руб., а москвичи и петербуржцы — 141 тыс. 549 руб. Жители сел назвали достаточным для счастья доход в 61 тыс. 223 руб. в месяц на человека, а средняя сумма, которая обеспечит счастливую жизнь пенсионерам, составила 72 тыс. 490 руб.
По данным Росстата, средняя зарплата госслужащих в федеральных госорганах в 2017 году составила 118,8 тыс. руб. в месяц, что на 2,7% больше, чем в 2016 году. Численность федеральных госслужащих по итогам прошлого года составила 38,3 тыс. человек (учитывались данные о сотрудниках центральных аппаратов министерств и ведомств, с учетом территориальных органов численность была бы выше).
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников в целом по экономике России в 2017 году составила 39 тыс. 144 руб.
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