Россияне назвали необходимые стране законы

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Опрос проводился с 12 по 14 декабря 2017 года в 81 регионе, в нем приняли участие 1200 респондентов. Кроме того, исследование проводилось в фокус-группах, чтобы проанализировать интересы респондентов из молодежной среды (18–28 лет), людей от 25 до 55 лет, а также тех, кто «сам ищет информацию о работе Госдумы», сказано в документе.Абсолютное ​большинство опрошенных (97%) хотят, чтобы был принят законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки», показал опрос. 94% респондентов также требуют запретить закрывать единственную в сельском населенном пункте больницу без согласия жителей.При этом закон, повышающий контроль качества лекарств, был принят этой​ зимой. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») пояснил РБК, что закон о маркировке позволит отслеживать любую пачку лекарств от производителя до потребителя. «Это очень строгий и жесткий закон, в полную силу он вступит в 2020 году», — уточнил Тумусов. Он напомнил, что «маркировка — это нанесение специального двумерного кода, который будут наносить производители и считывать дистрибьюторы, аптеки и потребители с помощью смартфонов». Кроме того, подчеркнул депутат, в России действуют законы, регулирующие стандарты производства, аптечные стандарты и т.д.Законопроект, который запрещает закрывать больницы без решения местных жителей, тоже уже в Думе, отметил Тумусов. «Его предложил депутат Николай Герасименко («Единая Россия»). Закон запретит закрывать не только сельские, но и вообще все больницы без решения общего собрания жителей населенного пункта. Законопроект принят в первом чтении», — указал Тумусов.Проблем с качеством лекарств в рознице практически нет, заявил РБК гендиректор фармкомпании «НоваМедика» Александр Кузин. «Росздравнадзор уже сейчас достаточно жестко контролирует качество препаратов по всей цепочке их движения от производства до потребителей. А с внедрением в скором времени обязательной маркировки лекарств о проблеме контрафакта в этой сфере можно будет забыть», — говорит он.Число фальсифицированных лекарств в 2016 году составило около 0,01%, количество некачественных препаратов в целом не превышает 1% от объема рынка, говорил осенью 2017 года глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.На третьем месте по ожиданиям россиян (94%) — повышение ответственности за опасное вождение. Соответствующий проект закона также есть в комитете Госдумы по законодательству, говорил ранее источник РБК в комитете, но он завис из-за «вала законопроектов». Поручение ускорить рассмотрение вопроса давал комитету спикер нижней палаты Вячеслав Володин.В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатываются инициативы, направленные на борьбу с хулиганами на дорогах, сказал РБК председатель комитета Василий Пискарев («Единая Россия»). По его словам, ключевая идея заключается в том, чтобы «те автохамы, которые гоняют на «гелендвагенах», лишались за такие нарушения не только прав, но и транспортного средства». Пискарев отмечал, что речь в этом случае идет не просто о нарушении Правил дорожного движения, но о том, что лихачи идут на это абсолютно сознательно, «а то и с наглым вызовом».Среди других актуальных тем, на которые граждане обращают внимание законодателей, — защита прав потребителей в интернете (этого хочет 79% респондентов), ответственное обращение с животными (73%) и введение более дешевых невозвратных билетов на поезда (71%), следует из опроса.По мнению Степана Гончарова из Левада-центра, проблемы, на которые указывали респонденты в ходе опроса, вполне реальны и волнуют людей. «Действительно есть проблемы со здравоохранением, образованием, коррумпированностью чиновников», — сказал он РБК. Однако в таких опросах всегда можно задавать вопросы о конкретных законах, о которых в реальности люди не слышали, добавил он.​По мнению политолога Екатерины Шульман, такие опросы — это имитация обратной связи. Депутаты должны прекрасно знать, какие законы нужны их избирателям, потому что они под эти обещания и были избраны, а если это приходится выяснять посредством соцопроса, то возникает вопрос, как они получили свои мандаты, считает политолог.«Приблизительно понятно, какие проблемы волнуют россиян, — это всегда деньги, и не в силах Думы с этим что-то принципиально сделать. Но тем не менее любой контакт с реальностью полезен, так как позволяет увидеть, до какой степени граждан не волнуют вопросы величия страны или защиты суверенитета», — говорит Шульман.Опросы мнения общественности относительно тех законов, которые принимает Дума, будут проводиться регулярно. «Это системная работа Госдумы», — сказал РБК глава экспертно-аналитического управления нижней палаты Ян Ваславский. Соцопросы, исследующие отношение граждан к работе парламентариев, будут проводиться «как минимум дважды в сессию — об итогах и об ожиданиях», отметил он.Проведение Госдумой опросов о популярных законопроектах — часть работы Володина над имиджем нижней палаты, заявил РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Так получилось, что Госдума часто становится таким козлом отпущения: ругать правительство и президента у нас не принято, но кого-то же ругать надо, — пояснил он. — Поэтому в итоге объектом для ругани стали депутаты и Госдума в целом». По словам эксперта, россияне зачастую связывают образ нижней палаты с непопулярными законопроектами отдельных депутатов, и это не идет на пользу имиджу парламента. Поэтому, добавил Смирнов, Володин пытается работать над образом Госдумы как института, который учитывает общественное мнение. «Так что идея, возможно, и не в том, чтоб выяснить мнение граждан, а в том, чтобы рассказать всем, как Госдуму волнует мнение граждан, слить опросы в СМИ и так попытаться улучшить свой имидж», — заключил политтехнолог.Среди тех законов, которые приняла Госдума минувшей осенью, максимальную поддержку (94% респондентов) получили поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за телефонный терроризм, следует из опроса ВЦИОМа. Максимальное наказание по этой статье возросло с пяти до десяти лет.Также россияне поддержали ужесточение наказания за жестокое обращение с животными (89%) и введение черных списков авиадебоширов (84%), следует из опроса.Идею заказывать социологам опросы о работе парламента летом минувшего года предложил спикер Думы Вячеслав Володин. Конкурс на проведение исследований выиграл ВЦИОМ. В 2018 году парламентарии намерены получить результаты экспертно-аналитических и социологических исследований по 31 теме, говорил первый вице-спикер Александр Жуков. Среди тем, которые ранее выбрали думские комитеты и фракции, — развитие криптовалют и блокчейн-технологий, поддержка казачества, анализ иностранного опыта регулирования мессенджеров, совершенствование банковского законодательства и поддержка села.