Россияне назвали необходимые стране законы
29 января 2018 22:46
315
Опрос проводился с 12 по 14 декабря 2017 года в 81 регионе, в нем приняли участие 1200 респондентов. Кроме того, исследование проводилось в фокус-группах, чтобы проанализировать интересы респондентов из молодежной среды (18–28 лет), людей от 25 до 55 лет, а также тех, кто «сам ищет информацию о работе Госдумы», сказано в документе.
Абсолютное большинство опрошенных (97%) хотят, чтобы был принят законопроект «о системе жесткого контроля качества лекарств от производителя до аптеки», показал опрос. 94% респондентов также требуют запретить закрывать единственную в сельском населенном пункте больницу без согласия жителей.
При этом закон, повышающий контроль качества лекарств, был принят этой зимой. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») пояснил РБК, что закон о маркировке позволит отслеживать любую пачку лекарств от производителя до потребителя. «Это очень строгий и жесткий закон, в полную силу он вступит в 2020 году», — уточнил Тумусов. Он напомнил, что «маркировка — это нанесение специального двумерного кода, который будут наносить производители и считывать дистрибьюторы, аптеки и потребители с помощью смартфонов». Кроме того, подчеркнул депутат, в России действуют законы, регулирующие стандарты производства, аптечные стандарты и т.д.
Законопроект, который запрещает закрывать больницы без решения местных жителей, тоже уже в Думе, отметил Тумусов. «Его предложил депутат Николай Герасименко («Единая Россия»). Закон запретит закрывать не только сельские, но и вообще все больницы без решения общего собрания жителей населенного пункта. Законопроект принят в первом чтении», — указал Тумусов.
Проблем с качеством лекарств в рознице практически нет, заявил РБК гендиректор фармкомпании «НоваМедика» Александр Кузин. «Росздравнадзор уже сейчас достаточно жестко контролирует качество препаратов по всей цепочке их движения от производства до потребителей. А с внедрением в скором времени обязательной маркировки лекарств о проблеме контрафакта в этой сфере можно будет забыть», — говорит он.
Число фальсифицированных лекарств в 2016 году составило около 0,01%, количество некачественных препаратов в целом не превышает 1% от объема рынка, говорил осенью 2017 года глава Росздравнадзора Михаил Мурашко.
На третьем месте по ожиданиям россиян (94%) — повышение ответственности за опасное вождение. Соответствующий проект закона также есть в комитете Госдумы по законодательству, говорил ранее источник РБК в комитете, но он завис из-за «вала законопроектов». Поручение ускорить рассмотрение вопроса давал комитету спикер нижней палаты Вячеслав Володин.
В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции разрабатываются инициативы, направленные на борьбу с хулиганами на дорогах, сказал РБК председатель комитета Василий Пискарев («Единая Россия»). По его словам, ключевая идея заключается в том, чтобы «те автохамы, которые гоняют на «гелендвагенах», лишались за такие нарушения не только прав, но и транспортного средства». Пискарев отмечал, что речь в этом случае идет не просто о нарушении Правил дорожного движения, но о том, что лихачи идут на это абсолютно сознательно, «а то и с наглым вызовом».
Среди других актуальных тем, на которые граждане обращают внимание законодателей, — защита прав потребителей в интернете (этого хочет 79% респондентов), ответственное обращение с животными (73%) и введение более дешевых невозвратных билетов на поезда (71%), следует из опроса.
По мнению Степана Гончарова из Левада-центра, проблемы, на которые указывали респонденты в ходе опроса, вполне реальны и волнуют людей. «Действительно есть проблемы со здравоохранением, образованием, коррумпированностью чиновников», — сказал он РБК. Однако в таких опросах всегда можно задавать вопросы о конкретных законах, о которых в реальности люди не слышали, добавил он.
По мнению политолога Екатерины Шульман, такие опросы — это имитация обратной связи. Депутаты должны прекрасно знать, какие законы нужны их избирателям, потому что они под эти обещания и были избраны, а если это приходится выяснять посредством соцопроса, то возникает вопрос, как они получили свои мандаты, считает политолог.
«Приблизительно понятно, какие проблемы волнуют россиян, — это всегда деньги, и не в силах Думы с этим что-то принципиально сделать. Но тем не менее любой контакт с реальностью полезен, так как позволяет увидеть, до какой степени граждан не волнуют вопросы величия страны или защиты суверенитета», — говорит Шульман.
Опросы мнения общественности относительно тех законов, которые принимает Дума, будут проводиться регулярно. «Это системная работа Госдумы», — сказал РБК глава экспертно-аналитического управления нижней палаты Ян Ваславский. Соцопросы, исследующие отношение граждан к работе парламентариев, будут проводиться «как минимум дважды в сессию — об итогах и об ожиданиях», отметил он.
Проведение Госдумой опросов о популярных законопроектах — часть работы Володина над имиджем нижней палаты, заявил РБК политтехнолог Вячеслав Смирнов. «Так получилось, что Госдума часто становится таким козлом отпущения: ругать правительство и президента у нас не принято, но кого-то же ругать надо, — пояснил он. — Поэтому в итоге объектом для ругани стали депутаты и Госдума в целом». По словам эксперта, россияне зачастую связывают образ нижней палаты с непопулярными законопроектами отдельных депутатов, и это не идет на пользу имиджу парламента. Поэтому, добавил Смирнов, Володин пытается работать над образом Госдумы как института, который учитывает общественное мнение. «Так что идея, возможно, и не в том, чтоб выяснить мнение граждан, а в том, чтобы рассказать всем, как Госдуму волнует мнение граждан, слить опросы в СМИ и так попытаться улучшить свой имидж», — заключил политтехнолог.
Среди тех законов, которые приняла Госдума минувшей осенью, максимальную поддержку (94% респондентов) получили поправки в Уголовный кодекс об ужесточении наказания за телефонный терроризм, следует из опроса ВЦИОМа. Максимальное наказание по этой статье возросло с пяти до десяти лет.
Также россияне поддержали ужесточение наказания за жестокое обращение с животными (89%) и введение черных списков авиадебоширов (84%), следует из опроса.
Идею заказывать социологам опросы о работе парламента летом минувшего года предложил спикер Думы Вячеслав Володин. Конкурс на проведение исследований выиграл ВЦИОМ. В 2018 году парламентарии намерены получить результаты экспертно-аналитических и социологических исследований по 31 теме, говорил первый вице-спикер Александр Жуков. Среди тем, которые ранее выбрали думские комитеты и фракции, — развитие криптовалют и блокчейн-технологий, поддержка казачества, анализ иностранного опыта регулирования мессенджеров, совершенствование банковского законодательства и поддержка села.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
29 января 2018 23:41
Единственным регионом, где не было зафиксировано спада, оказалась Чечня. Социум
327
29 января 2018 23:15
Также Минпромторг предложил запретить продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. Социум
362
29 января 2018 22:59
Участники встречи подробно рассказали Дмитрию Азарову о ситуации по каждой долёвке и тем проблемам, по которым необходимо принять оперативное и взвешенное... Социум
334
Здравоохранение
29 января 2018 09:38
В частности, речь идёт о провинциях Артвин, Ризе и Трабзон. Здравоохранение
211
25 января 2018 19:12
"Нефрологиеский центр в Самаре является уникальным и одним из лучших не только в нашей стране, но и в мире." Здравоохранение
459
25 января 2018 13:39
22 директора получили дисциплинарные взыскания. Здравоохранение
307
Новости медицины
22 января 2018 17:16
Существует масса возможных случаев, когда необходимо получать результаты анализов. И часто подобный процесс не обходится без различного рода проблем. Новости медицины
252
5 января 2018 20:07
Родинка – пигментное образование на коже или слизистой оболочке. В большинстве случаев эти образования абсолютно безобидны и не представляют угрозы... Новости медицины
284
22 декабря 2017 22:03
Беспокойный сон одного из супругов может стать настоящим испытанием для другого. В особенности это актуально для тех пар, которые имеют большую разницу в... Новости медицины
273
Туризм
18 января 2018 11:47
Профильное министерство проработает этот вопрос. Туризм
596
17 января 2018 11:54
Экскурсии доставят на судах на воздушных подушках "Нептун". Туризм
1231
17 января 2018 11:07
Рейтинг составлен по данным броней отелей и апартаментов в 2017 году. Туризм
319
Образование
29 января 2018 23:25
Ведомство считает, что ежегодно выпускается большое число юристов и экономистов, которые потом не могут найти работу. Образование
314
29 января 2018 18:21
Лучшие работы отличались широким охватом учащихся всех возрастных групп, использованием новых педагогических подходов и апробацией новых образовательных... Образование
162
26 января 2018 17:51
Испанская Лаборатория Cybermetrics Lab, входящая в состав Национального Исследовательского Совета Испании, опубликовала результаты рейтинга Webometrics Ranking of World Universities. Образование
346
Культура
29 января 2018 15:21
Мероприятие начнётся с приветствия Никиты Михалкова самарскому зрителю. Спектакль-конструктор представляет литературно-сценический коллаж, состоящий из... Культура
238
29 января 2018 13:34
Участники обсудят роль и значение футбола в годы Великой Отечественной войны и другие смежные темы. Культура
208
29 января 2018 12:25
Показы состоятся в кинотеатре "Художественный". Культура
177
Мода
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
142
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
532
25 октября 2017 18:14Разнообразие вариаций чехлов для Xiaomi Redmi Note 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 4 отличается от своих предшественников не только новыми привлекательными техническими возможностями, но и внешним видом. Мода
526
Видео
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
1590
15 января 2018 09:52
Горели домашние вещи. Происшествия
514
12 января 2018 13:31
Он отметил, что сегодня эффективное взаимодействие с органами прокуратуры выстроено на всех уровнях власти. Социум
507
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
6945
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2500
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9450
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3300
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1918
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2359
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2239
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1877
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3496
Мероприятия