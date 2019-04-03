Россияне назвали минимальный доход для «сведения концов с концами»
3 апреля 2019 15:07
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Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год, с результатами которого ознакомился РБК. В исследовании принимали участие 60 тыс. домохозяйств, оно проводилось с 15 по 29 сентября прошлого года во всех регионах России на основе личного опроса.
Финансовые трудности
79,5% российских семей так или иначе испытывают затруднения с тем, чтобы приобрести необходимый минимум товаров и уложиться в сумму семейного дохода;
в том числе 14,6% семей признались, что сталкиваются с «большими затруднениями».
Ситуация улучшилась по сравнению с предыдущим исследованием Росстата, которое проводилось двумя годами ранее. Согласно результатам того же исследования за 2016 год, 84,6% российских семей сообщили, что испытывают трудности при покупке самого необходимого.
Необходимый минимум товаров понимался в опросе субъективно, для каждого домохозяйства по-своему.
Денежный минимум
Денежный минимум
Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), чтобы «свести концы с концами» при покупке самого необходимого, определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц.
Молодым семьям с детьми или без детей ежемесячно нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям (в которых есть только один родитель) — 62,5 тыс. руб.
Семьям, состоящим только из пенсионеров, чтобы не жить впроголодь, согласно результатам исследования, нужно всего 39,3 тыс. руб.
Недоступные расходы
Более половины российских семей (53%) сообщили, что не могут справиться с неожиданными тратами, например расходами на срочный ремонт жилья или замену предметов длительного пользования, срочные медицинские услуги.
Позволить себе питание из мяса, птицы, рыбы (или равноценную вегетарианскую пищу) хотя бы раз в два дня не в состоянии 10,1% семей, употреблять фрукты в любое время года не имеют финансовой возможности 21,1% семей.
У 35,4% семей нет финансовой возможности приобрести каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви (по одной на каждый сезон). Среди многодетных семей таких 40%.
Каждая четвертая российская семья не может позволить себе пригласить гостей на семейное торжество — день рождения, Новый год и др.
11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.
Почти половина (49,1%) российских семей не могут позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.
Денежные доходы (в среднем на душу населения) в 2018 году, по предварительной оценке Росстата, составили 32,6 тыс. руб. Январь 2019 года стал последним месяцем публикации данных о денежных доходах россиян. На фоне пятилетнего падения реальных доходов граждан Росстат принял решение перейти на новую методологию расчета денежных доходов граждан и публиковать их каждый квартал, а не каждый месяц.
С 2014 года реальные доходы россиян упали почти на 11%. В начале 2019 года показатель продолжил падение: в январе реальные доходы снизились на 1,3% по сравнению с январем 2018 года.
Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента 2018 года, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. По итогам 2018 года 18,9 млн человек жили за чертой бедности — 12,9% от всего населения.
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