Россияне будут покупать сим-карты по биометрии
8 декабря 2018 14:03
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Единая биометрическая система заработала 1 июля 2018 года. Тогда банки начали сбор изображений лица и голосовых слепков россиян в своих отделениях. Благодаря ЕБС клиенты могут удалённо открывать вклады и получать займы. Для этого достаточно позвонить в кредитную организацию по видеосвязи (скайпу) или телефону и пройти проверку по биометрии. Теперь функционал ЕБС решено расширить, распространив его со следующего года на сотовых операторов, рассказали Лайфу официальные представители "Ростелекома".
— Благодаря новации граждане в 2019 году смогут покупать сим-карты и заключать договоры с сотовыми операторами дистанционно, как и при банковском обслуживании, проверка будет идти по биометрии, — уточнили в "Ростелекоме". — Симку впоследствии доставит курьер, или её отвезут в ближайший салон связи, где клиенту её выдадут за минуту. Ещё один вариант — граждане смогут получить сим-карту в симкомате. А электронную eSIM, которая не требует физического носителя и используется в новых моделях смартфонов, сразу можно будет приобрести удалённо. Сейчас даже при наличии eSIM требуется прийти в салон сотовой связи и заключить соглашение с оператором.
В "Ростелекоме" отметили, что пока не ясно, будут ли сотовые операторы собирать биометрические параметры или они будут только пользоваться накопленными в ЕБС образцами.
— Этот вопрос находится на стадии обсуждения, — отметили в пресс-службе "Ростелекома".
В Роскомнадзоре, который регулирует деятельность телеком-компаний, не ответили на запрос Лайфа о том, как ведомство относится к нововведению. В компаниях МТС, Tele2, "Мегафон" и "Билайн" также отказались пояснить, поддерживают ли они дистанционную продажу сим-карт.
Дистанционная покупка сим-карты позволит сэкономить как время, так и деньги на проезд до офиса телеком-компании, отметила замдиректора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова. Эта новация будет выгодна подавляющему большинству россиян: сегодня максимум покупок товаров и услуг совершается через Интернет, добавила она.
Удалённая идентификация клиентов сотовых операторов будет широко востребована тогда, когда массовое распространение получат виртуальные симки, которые не нужно будет получать физически, уверен директор по развитию бизнеса "БКС Премьер" Антон Граборов. По его мнению, доставка карты курьером или получение её через симкомат выглядит как полумера.
— Нужно, чтобы все крупнейшие телеком-компании предоставили своим клиентам возможность подключения к услугам с помощью электронных симок, — пояснил Антон Граборов. — Это направление активно развивается в мире. К примеру, Apple добавила функцию электронных сим-карт в новые смартфоны. Но пока из "большой четвёрки" сотовых операторов лишь "Мегафон" заявлял, что тестирует подобную опцию.
Со 2 июля 2018 года сбор изображений лица и голосовых слепков стартовал в 400 отделениях банков в 140 городах России. До конца этого года по требованию Центробанка кредитные организации должны обеспечить передачу биометрических образцов в ЕБС в 20% своих офисов, а в 2019-м — в 100%. По оценкам Ассоциации российских банков, затраты банковского сектора на это оцениваются в 5 млн рублей на один офис.
Как рассказал Лайфу председатель Национального совета финансового рынка Андрей Емелин, регулятор также получит право определять тип структурных подразделений кредитных организаций, которые в обязательном порядке должны обеспечить сбор изображений лица и голосовых слепков. Он отметил, что в настоящее время готовятся соответствующие поправки в "антиотмывочный" Федеральный закон № 115-ФЗ. Андрей Емелин уточнил, что в основном накоплением биометрических образцов и передачей их в ЕБС будут заниматься крупные подразделения банков — головные и кассовые офисы, филиалы. А, например, обменники этого делать не будут, уточнил он. Закон, который наделяет кредитные организации правом собирать биометрические параметры, был подписан президентом Владимиром Путиным в 2017 году и вступил в силу 1 июля 2018 года.
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