Россиянам запретят рыбачить на пляжах
14 февраля 2017 14:02
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Документ подтверждает право рыболовов-любителей на бесплатный доступ к водоемам, но расширяет перечень запрещенных способов рыбалки
Новые поправки касаются введения понятия индивидуальной нормы добычи. Это часть лимита вылова водных биоресурсов, доступная гражданину в соответствии с именным разрешением рыболова, то есть то, что один рыбак сможет выловить за год или меньший период времени. Еще одна поправка запрещает бесплатную рыбалку для иностранцев. Тарифы будут устанавливать региональные власти.
К перечню запрещенных способ рыбалки (в предыдущей версии законопроекта - вылов при помощи сетей и рыбалка с использованием взрывчатки, электротока и химикатов) минсельхоз предлагает добавить рыбалку на пляже и в других местах массового отдыха граждан у воды.
Также нельзя будет рыбачить ночью при свете фонаря и любого другого осветительного прибора. Подводная охота, в частности с аквалангом, тоже выпала из правового поля. Причем пистолет или ружье для подводной охоты запрещено использовать не только под водой, но и над ее поверхностью. Вероятно, что рыбакам придется забыть и об использовании рыболовных гаджетов - эхолотов, локаторов и прочих средств слежения за рыбами, которые показывают и рельеф дна, пишет СарБК.
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