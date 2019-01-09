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Новости /  Общество /  Социум  

Россиянам могут разрешить использовать новогодние выходные когда захочется

9 января 2019 23:44
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Правда, тогда на работу нужно будет выйти уже 1 января.
Зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил разрешить гражданам нашей страны использовать дни новогодних каникул в любое время года, сообщает life.ru со ссылкой на агентство "Москва".

Вместо отдыха депутат предлагает выходить на работу уже с 1 января.

— Надо было уменьшить количество выходных дней, сделать свободные выходные, когда человек мог бы добавить определенное количество дней по своему усмотрению к отпуску или взять их без каких-либо потерь в любой день, — сказал он.

Чернышов отметил, что благодаря такому подходу можно будет избежать периода адаптации к рабочему графику, который порой бывает сложным после продолжительного отдыха.

Напомним, что прошедшие новогодние выходные длились с 30 декабря по 8 января. После 10 дней отдыха россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Следующие длинные выходные будут в марте и мае. 
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