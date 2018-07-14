Россиянам, принимающим у себя иностранцев, позволили самостоятельно снимать их с учета на своей жилплощади
14 июля 2018 01:08
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Ранее россияне не могли снять с учета зарегистрированного у них иностранца. Их могли в том числе оштрафовать, если мигрант жил не по месту регистрации.
Как отмечается на сайте Госдумы, теперь основанием для снятия с миграционного учета и с учета по месту пребывания будет являться «факт убытия иностранца».
«Законом мы устанавливаем право граждан Российской Федерации снять мигранта с учета. Это защита свободы договора, защита права собственности и законных интересов российских граждан. Вместе с тем мы обеспечиваем надлежащий порядок контроля за иностранными гражданами», — заметила один из авторов инициативы, депутат Ирина Яровая.
По ее словам, ранее иностранца можно было снять с учета в случае его смерти, отъезда из страны, установления факта фиктивной регистрации либо регистрации мигранта в другом месте.
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Комментарии
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14 июля 2018 01:08
Ранее россияне не могли снять с учета зарегистрированного у них иностранца. Их могли в том числе оштрафовать, если мигрант жил не по месту регистрации. Социум
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