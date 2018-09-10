Россия запустит батискаф на дно Марианской впадины
10 сентября 2018 22:52
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Аппарат "Витязь" проведёт картографирование дна, поиск и классификацию объектов, отбор проб, а также соберёт гидрологические данные. Помимо "Витязя" на дно впадины планируется опустить донную станцию.
Данный проект предназначен для отработки технологий создания экстремальной подводной робототехники.
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10 сентября 2018 23:15
Отмечается, что работа "по ликвидации пустот" обойдётся в 4,6 млн рублей. Социум
0
10 сентября 2018 22:52
Данный проект предназначен для отработки технологий создания экстремальной подводной робототехники. Социум
61
10 сентября 2018 22:38
Правда, вскоре врачи сообщили о том, что это была ошибка, а пациент может расслабиться — рожать не придётся. Социум
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