Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа мультимиллионеров

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По состоянию на конец 2018 года в России проживали 1,5 тысячи ультрабогачей (22-е место в мире по этому показателю). Всего в мире состоянием от 30 миллионов долларов располагали 198342 человека.В ближайшие пять лет, прогнозируют составители доклада, число ультрабогатых россиян увеличится на 24% до 1860 человек, 1240 из которых будут проживать в Москве.Темпы прироста ультрабогачей в России будут чуть выше, чем в среднем по миру (22%), но значительно ниже, чем в странах Азии (ожидается, что в Индии ультрабогатых к 2023 году будет на 39% больше, чем в 2018 году).По числу долларовых миллиардеров Россия по итогам 2018 года заняла пятое место в мире. Состоянием не менее 1 миллиарда долларов располагал 101 россиянин (всего в мире — 2229 человек). Годом ранее долларовых миллиардеров в России было на пять человек меньше.При составлении доклада World Wealth Report учитываются все активы, кроме стоимости недвижимости, являющейся основным местом проживания.World Wealth Report публикуется с 2007 года.