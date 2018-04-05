Россия заняла 75-е место в рейтинге доступности «порочных» товаров
5 апреля 2018 23:26
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В лидирующей пятерке по доступности корзины запретных удовольствий оказались Люксембург, Багамы, Швейцария, Ирландия и Франция.
Рейтинг рассчитывается как отношение стоимости корзины «порочных» товаров к средней заработной плате в стране за неделю. В корзину входят пачка сигарет популярных или премиум-марок, бутылка алкоголя, включая пиво, вино и крепкие спиртные напитки, грамм амфетамина, грамм марихуаны, грамм кокаина и грамм опиоидов, включая героин. Их средняя стоимость рассчитывается исходя как из реальных розничных цен, так и из цен черного рынка.
Среднестатистический житель Люксембурга, недельный заработок которого составляет $2071, чтобы приобрести товары из корзины «порочных» удовольствий, должен отдать около 10% недельного дохода — $206. В Швейцарии корзина стоит $258, что составляет 16% средней зарплаты, во Франции она обойдется дешевле — $137, однако это составляет уже 18% от средней зарплаты за неделю.
Россия за прошедший год поднялась в этом рейтинге на восемь мест. По мнению экспертов Bloomberg, товары из «греховного списка» стали в стране доступнее. По последним данным агентства, стандартный набор «порочных» товаров стоит в стране почти $375 и эта сумма почти вдвое (на 190%) превышает средний недельный доход.
Резко упала доступность наркотиков, спиртного и табака в США: за год страна переместилась на 21 место вниз и сейчас занимает 38-ю строчку рейтинга. Чтобы приобрести товары из корзины Bloomberg, средний американец должен потратить $617, или почти 54% недельного заработка. Еще год назад эта сумма составляла $217 и страна находилась на 17-м месте по доступности товаров из этой корзины.
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