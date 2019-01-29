Россия заняла 138-е место в индексе коррупции Transparency

88

В 2015 году Россия занимала в рейтинге организации 119-е место, в 2016 году — 131-е, в 2017-м — 135-ю строчку.Первое место по итогам прошедшего года занимает Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место делят Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов), седьмое — у Норвегии (84), далее следуют Нидерланды (82 балла), Канада и Люксембург (по 81). В тройке аутсайдеров — Южный Судан и Сирия (по 13 баллов), а также Сомали (10).По итогам 2018 года свои позиции в рейтинге укрепили Эстония, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Гайана, при этом показатели Австралии, Чили, Мальты, Турции и Мексики ухудшились.В минувшем сентябре Transparency включила Россию в список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией. Об этом говорилось в докладе «Экспорт коррупции», посвященном борьбе с ней при проведении международных коммерческих сделок.Помимо России эксперты внесли Японию, Южную Корею, Испанию, Мексику, Бельгию, Ирландию, Польшу, Турцию, Данию, Чехию, Люксембург, Словакию, Финляндию, Колумбию, Словению, Болгарию, Эстонию, Индию, Китай и Сингапур в список стран, которые не принимают необходимых мер для предотвращения «экспорта коррупции».В августе Transparency назвала каждого пятого депутата Госдумы лоббистом интересов российских силовых структур. Согласно анализу организации из 86 депутатов, продвигающих интересы силовиков, 24 избирались в нижнюю палату парламента более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и 2016 годах), остальные заняли депутатские кресла впервые.26 депутатов продвигают интересы Минобороны, еще 20 — ФСБ, восемь — прокуратуры и Следственного комитета, семь — МВД России.