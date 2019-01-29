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Новости /  Общество /  Социум  

Россия заняла 138-е место в индексе коррупции Transparency

29 января 2019 17:35
88
Поделив эту строчку с Ираном, Ливией и Мексикой. В 2017 году она была на 135-й позиции, вместе с Парагваем и Киргизией.
Как передает РБК, Россия в 2018 году набрала 28 из 100 возможных баллов в Индексе восприятия коррупции, ежегодно составляемом международной антикоррупционной организацией Transparency International (TI). Столько же набрали Гвинея, Иран, Ливия, Мексика и Папуа — Новая Гвинея. Все эти страны делят с Россией 138-е место из 180 в рейтинге наименее коррумпированных стран, составленных TI.

В 2015 году Россия занимала в рейтинге организации 119-е место, в 2016 году — 131-е, в 2017-м — 135-ю строчку.

Первое место по итогам прошедшего года занимает Дания (88 баллов), второе — Новая Зеландия (87), третье место делят Финляндия, Сингапур, Швеция и Швейцария (по 85 баллов), седьмое — у Норвегии (84), далее следуют Нидерланды (82 балла), Канада и Люксембург (по 81). В тройке аутсайдеров — Южный Судан и Сирия (по 13 баллов), а также Сомали (10).

По итогам 2018 года свои позиции в рейтинге укрепили Эстония, Кот-д’Ивуар, Сенегал и Гайана, при этом показатели Австралии, Чили, Мальты, Турции и Мексики ухудшились.

В минувшем сентябре Transparency включила Россию в список стран, которые принимают недостаточно мер для борьбы с коррупцией. Об этом говорилось в докладе «Экспорт коррупции», посвященном борьбе с ней при проведении международных коммерческих сделок.

Помимо России эксперты внесли Японию, Южную Корею, Испанию, Мексику, Бельгию, Ирландию, Польшу, Турцию, Данию, Чехию, Люксембург, Словакию, Финляндию, Колумбию, Словению, Болгарию, Эстонию, Индию, Китай и Сингапур в список стран, которые не принимают необходимых мер для предотвращения «экспорта коррупции».

В августе Transparency назвала каждого пятого депутата Госдумы лоббистом интересов российских силовых структур. Согласно анализу организации из 86 депутатов, продвигающих интересы силовиков, 24 избирались в нижнюю палату парламента более двух раз, еще 29 — дважды (в 2011 и 2016 годах), остальные заняли депутатские кресла впервые.

26 депутатов продвигают интересы Минобороны, еще 20 — ФСБ, восемь — прокуратуры и Следственного комитета, семь — МВД России.


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Комментарии



Социум
29 января 2019  17:35
Поделив эту строчку с Ираном, Ливией и Мексикой. В 2017 году она была на 135-й позиции, вместе с Парагваем и Киргизией.
Россия заняла 138-е место в индексе коррупции Transparency
Поделив эту строчку с Ираном, Ливией и Мексикой. В 2017 году она была на 135-й позиции, вместе с Парагваем и Киргизией. Социум
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