Россия восстановила систему контроля космоса, разрушенную при крахе СССР

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Исследователи отметили, что после распада Советского Союза большая часть обсерваторий осталась за рубежом и практически прекратила работу. В их числе оказалась и почти вся система для наблюдений за небесными объектами.Специалистам РАН удалось восстановить работу десяти старых пунктов наблюдения: в Тарихе, Уссурийске, Благовещенске, Хуралтоготе, Китабе, Гиссаре, Санглоке, Абастумани, Ужгороде, Кастельгранде. Также были организованы восемь новых обсерваторий — на Камчатке, Дальнем Востоке, Сибири, Алтае, Молдавии и Мексике. В результате, как отметили учёные, перекрыта вся геостационарная орбита.