Россия улучшила свои позиции в рейтинге паспортов по степени свободы передвижения

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Отмечается, что это произошло не из-за действий самой России, а за счет изменения безвизового режима других стран. Теперь россияне могут без виз ездить в 118 стран мира.По итогам третьего квартала 2018 года наибольшую свободу передвижения получат паспорта ​Сингапура и Японии, граждане которых имеют безвизовый въезд в ​189 стран. На втором месте Германия, паспорт которой позволяет без виз посещать 188 государств, на третьем — Испания и Франция, а на четвертом — США и Великобритания. Уточняется, что результаты большинства стран-членов ​Европейского союза (ЕС) не менялись с 2017 года.Украина в рейтинге занимает 38-е место (128 безвизовых стран), а Казахстан — 66-е (76 стран).В феврале в рейтинге паспортов Германию, занимавшую первое место с 2014 года, потеснили Япония и Сингапур. Третье место тогда занимали сразу семь стран: Италия, Финляндия, Испания, Дания, Франция, Швеция и Южная Корея.Швейцарская компания Henley & Partners в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA) публикует Индекс паспортов, ранее называвшийся Индексом визовых ограничений, с 2006 года.По данным составителей рейтинга, визовые требования отражают статус страны в рамках мирового сообщества. Так, отсутствие необходимости получать визу ​позволяет эффективнее вести бизнес, поддерживать международные контакты, использовать глобальные инвестиционные возможности и путешествовать.​