Россия стала первой страной, где AliExpress запустит сеть магазинов с элементами виртуальной реальности
3 ноября 2017 19:55
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Компания разместит на территории 11 городов России специальные метки, при наведении на которые смартфона или планшета пользователю откроется магазин с виртуальными товарами в ключевых категориях — электроника, одежда и детские товары. По словам представителя компании, большинство инвестиций пришлось на создание цифровых копий товаров.
У пользователя на смартфоне откроется изображение реального офлайн-магазина с витринами и полками. На них будут выставлены товары, которые можно «взять», покрутить со всех сторон, посмотреть цену и купить.
Первыми тестировать VR-магазины начнут Екатеринбург, Омск, Челябинск и Новосибирск — там запуск состоится в пятницу, 3 ноября. В следующие два дня будут запущены точки в городах Центральной России — Уфе, Самаре, Казани, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге и Москве. «Метки» будут расположены как в торговых центрах, так и на улице. Всего компания планирует разместить 121 метку. Каждый покупатель сможет посмотреть товар, положить в корзину и оплатить заказ в период Всемирного дня шопинга, или Дня холостяка (11 ноября). После этого компания рассмотрит результаты эксперимента и примет решение о целесообразности его продолжения.
«Были оцифрованы товары самых популярных категорий, пользователи могут повертеть цифровую копию товара. Для нас этот проект — возможность донести до людей простую идею о том, что Tmall (одно из подразделений AliExpress, которое работает в премиальном сегменте) и AliExpress всегда могут быть там, где удобно, даже в формате бутика. Основная задача — привлечь тех, кто еще сомневается в покупках на Tmall», — сообщил директор по развитию бизнеса AliExpress в России и странах СНГ Марк Завадский.
В AliExpress рассчитывают, что конверсия в VR-магазине может быть достаточно высокой прежде всего за счет того, что большинство покупателей просто из интереса попробуют совершить покупку, уточняет представитель компании. «VR-павильоны мы сравниваем с открытием офлайн-точек, где продажи не идут напрямую, но пользователь имеет возможность оценить ассортимент сам, а не только по фото, — отмечает собеседник РБК. — С учетом размещения в виртуальных павильонах товаров из ассортимента Tmall (электроника, детские товары и одежда) мы рассчитываем получить средний чек, сопоставимый с показателями лидеров в этой отрасли».
Россия — единственная страна, где AliExpress регулярно тестирует возможность выхода в офлайн-сегмент. В частности, у компании есть две шоу-рум в Москве — на Ленинградском вокзале и у станции метро «Теплый Стан». Кроме того, в июле стало известно о переговорах между AliExpress и «ВымпелКомом» об открытии в принадлежащих оператору салонах (под брендом «Билайн») своих магазинов.
В 2016 году AliExpress протестировала VR-формат в Китае, виртуализируя супермаркет Macy’s, также в канун распродажи 11 ноября. По словам представителя AliExpress, VR-магазином в Китае воспользовались более 8 млн человек. Компания после этого опубликовала на YouTube видео, как выглядят покупки в таком магазине.
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Комментарии
Социум
3 ноября 2017 19:55
Конверсия в такой торговой точке может быть достаточно высокой — пользователи начнут совершать покупки просто из интереса. Социум
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По техническим причинам. Социум
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