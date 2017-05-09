Россия празднует День Победы
9 мая 2017 12:03
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В России началось празднование 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В общей сложности парады Победы с участием военной техники проходят сегодня в 28 российских городах, самым маленьким из которых является Белогорск. Торжественные мероприятия организованы и в Самарской области.
Москву ожидает грандиозное шоу — запуск около 10 тысяч фейерверков в 22.00 на протяжении 10 минут.
Также по всей стране проходят массовые памятные акции «Бессмертный полк». Во многих городах к их проведению отнеслись творчески.
В Хабаровске состоится акция «Бессмертная эскадрилья» с участием десяти легкомоторных самолетов, которые пролетят вдоль берегов Амура с фотографиями военных летчиков на фюзеляжах.
В Майкопе семеро парашютистов совершат прыжок с портретами 14 своих погибших в годы ВОВ родственников.
В Волгограде на шествие «Бессмертного полка» впервые вынесут портреты участников Великой Отечественной войны, восстановленные местными студентами по описаниям родных и старым фотоснимкам.
В Великом Новгороде «Бессмертный полк» возглавит поднятый несколько лет назад со дна реки Мста и отреставрированный ГАЗ-ММ.
Во многих городах в честь Дня Победы состоятся необычные акции. В Железноводске Ставропольского края сшили «синий платочек» рекордного размера — 16 метров по длинной стороне, причем на каждом фрагменте написано имя участника ВОВ.
В Улан-Удэ 15 спортсменов 26298 раз поднимут 16-килограммовые гири — по количеству мирных послевоенных дней после 9 мая 1945 года, пишут «Известия».
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