Россия готова вернуться на «Евровидение»
7 ноября 2017 23:58
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В списке участников 63-го по счету конкурса также значатся Албания, Армения, Австралия, Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Молдавия, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Сан-Марино, Сербия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Украина и Великобритания.
Португалия получила право на проведение конкурса после победы Сальвадора Собрала на смотре в Киеве в мае 2017 года. Певец исполнил лирическую песню на родном языке Amar pelos dois. Россия не смогла принять участие в конкурсе из-за запрета украинских властей на въезд в страну певицы Юлии Самойловой. Полуфинал «Евровидения» пройдет 8 и 10 мая, финал состоится 12 мая.
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