Российское военно-историческое общество установит памятник Дмитрию Шостаковичу в Самаре
3 апреля 2019 23:05
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Планируется, что открытие памятника Шостаковичу будет приурочено ко Дню города. На сегодняшний день четырехметровый бронзовый монумент уже изготовлен скульптором Зурабом Церетели.
Ранее с предложением увековечить память композитора выступил член Центрального Совета РВИО, депутат Государственной думы ФС РФ Александр Хинштейн. Эту инициативу поддержал Министр культуры РФ, Председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.
Местом установки памятника может стать сквер на площади Куйбышева, возле Самарского академического театра оперы и балета.
Дмитрий Шостакович закончил в Куйбышеве работу над 7-й блокадной симфонией. Первое исполнение легендарного музыкального произведения состоялось 5 марта 1942 года в Куйбышевском оперном театре.
Фото: rvio.histrf.ru
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