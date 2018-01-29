Российский пианист Даниил Трифонов завоевал премию "Грэмми"

162

Трифонов был номинирован за цикл "Трансцендентные этюды" Ференца Листа, записанный и изданный в виде альбома.За победу в этой категории боролись американский пианист и дирижер Мюррей Перайя, британский виолончелист Стивен Иссерлис, скрипач и дирижер Немецкого камерного филармонического оркестра Бремена Флориан Дондерер, шведская пианистка Мария Леттберг и дирижер Берлинского филармонического оркестра Ариан Мотияк.Кроме того, россиянину уступили немецкий скрипач Франк Петер Циммерманн и американский скрипач, дирижер Симфонического оркестра Северогерманского радио Алан Гилберт.Как отмечает агентство, в 2011 году Трифонов был лауреатом сразу трех престижных конкурсов пианистов: имени Шопена в Варшаве, имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и Конкурса Чайковского в Москве, где он получил Гран-при, Первую премию и Золотую медаль.Фото Минкультуры России