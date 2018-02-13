Российский лоукостер «Победа» отказалась от полетов в Минск из-за высоких тарифов
13 февраля 2018 16:38
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«Победа» не первый раз пытается начать полеты в Белоруссию. С Минска авиакомпания хотела начать свои заграничные полеты в 2015 году. Но тогда белорусский национальный перевозчик «Белавиа» не согласовал тарифы, и аккредитацию белорусских властей российской авиакомпании получить не удалось.
В конце 2017 года «Победа» вновь попыталась договориться о полетах в Минск. В ноябре авиакомпания подала заявку на полеты в белорусскую столицу из Санкт-Петербурга. 23 ноября 2017 года она получила допуск Межведомственной комиссии, а аккредитацию белорусских авиавластей — 25 декабря 2017 года, говорит представитель.«Победы».
Но по словам сотрудника пресс-службы авиакомпании, аэропорт Минска предложил российскому перевозчику тарифы для нерезидентов, номинированные в евро. Они существенно выше, чем для резидентов. 1 февраля «Победа» обратилась с письмом к главе Минтранса Максиму Соколову с просьбой урегулировать ситуацию (письмо есть в распоряжении РБК). В письме авиакомпания указывает, что белорусские авиакомпании обслуживаются в российских аэропортах на таких же условиях, как и российские перевозчики. Представители «Белавиа» и Минтранса пока не ответили РБК.
Уполномоченный сотрудник «Победы» ездил в Минск для встречи с руководством аэропорта, но договориться не удалось, говорит источник РБК. В аэропорту Минска пока не ответили на запрос РБК.
«Была встреча с единственным представителем «Победы», которому объяснили, что их тарифы ничем не отличаются от тарифов «Аэрофлота», Utair и «Ямала». Это три авиакомпании российские, которые на регулярной основе совершают рейсы (в аэропорт «Минск»). Никаких специальных тарифов, завышенных нет», — заявлял журналистам гендиректор «Национального аэропорта Минск» Дмитрий Меликян на прошлой неделе (цитата по газете «Беларусь Сегодня»).
«Utair оплачивает все сборы в Национальном аэропорту Минск по установленным тарифам для иностранных компаний», — сообщил РБК представитель авиакомпании.
Но источник в авиакомпании «Победа» заявляет, что переговоры с аэропортом Минска не будут возобновлены до тех пор, пока не будут созданы «равные условия по стоимости обслуживания для российских и белорусских перевозчиков». «Сейчас в авиакомпании поставлены под сомнение полеты «Победы» в Гомель, которые уже согласованы и запланированы», — говорит собеседник.
Сейчас из Санкт-Петербурга в Минск летают «Белавиа» и S7, согласно данным аэропорта Пулково. Из Москвы в столицу Белоруссии рейсы совершают «Аэрофлот» и Utair.
С февраля кроме «Победы» из Санкт-Петербурга в Минск должна была начать полеты «Нордавиа». Источник в «Победе» говорит, что руководство лоукостера планирует обратиться к «Нордавиа» и другим перевозчикам с просьбой поддержать позицию о равных условиях для белорусских и российских авиакомпаний. В «Нордавиа» пока не ответили на запрос РБК.
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
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