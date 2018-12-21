Российский Дед Мороз из Великого Устюга провел целый день в Самаре

183

Актеров театра «Самарская площадь» и самарскую городскую общественную организацию «Всероссийского общества инвалидов» связывает давнее социальное партнёрство, которое переросло в дружбу. Они вместе реализуют много проектов, один из самых ярких – ёлка для ребят с ограниченными возможностями здоровья с участием российского Деда Мороза.«Мы встречаем главного Деда Мороза страны, как доброго друга. Традиция проведения таких ёлок в нашем театре родилась 6 лет назад. Он всегда очень благодушно к нам расположен и весело шутит. Хотя в нашем репертуаре очень мало детских спектаклей, сегодня мы покажем ребятам новогоднюю сказку», - говорит Наталья Носова, директор театра «Самарская площадь».Затем главный волшебник страны отправился в Самарский областной театр оперы и балета, где состоялась главная городская елка. На новогоднее представление было приглашено более 900 ребят, показавших высокие результаты в учебе и творчестве, победители олимпиад, конкурсов, спортивных соревнований и детишки с ограниченными возможностями здоровья.Перед тем, как попасть в главный зал и посмотреть праздничный спектакль, юные самарцы прошли квест по тематическим площадкам. Их ждала «Бухта приключений», «Школа волшебников», «Театральная мастерская», «Музыкальная шкатулка», а также «Футбольный марафон», «Сказка за сказкой», «В кругу друзей», «Цирковой балаганчик» и «Новогодние забавы».С наступающим Новым годом участников главной городской елки и всех самарцев поздравил Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга, который сегодня провел в Самаре весь день.«Я хочу пожелать, чтобы новый 2019-го год был мирным и спокойным. Ну а моя мечта, чтобы у каждого человека на земле был дом. Большой, теплый, уютный дом, где вас всегда бы ждали и любили. Чтобы в этом доме вы собирались со своими семьями и говорили друг другу добрые слова», - сказал Дед Мороз из Великого Устюга.Кроме того, российский Дед Мороз посетил Самарскую государственную филармонию, где прошел благотворительный концерт для детей из детских домов и школ интернатов, а также детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Это одно из серии социально-значимых мероприятий, которые проводит Самарское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках реализации федеральных партийных проектов «Крепкая семья» и «Культура малой родины».Также Дед Мороз навестил маленьких пациентов, проходящих лечение в детской клинической больнице № 1 им. Н. Н. Ивановой.Вечером состоялось торжественное открытие Усадьбы на пл. им. В.В. Куйбышева. Российский Дед Мороз в компании своего друга - самарского Деда Мороз и детей, совершили экскурсию по сказочному лесу. В этом году пространство вокруг Усадьба на пл. им. В.В. Куйбышева украшено новыми арт-объектами, а посетителей встречают сказочные персонажи. Первыми дом самарского деда мороза посетили ребята из Большой Глушицы и самарские ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию. Усадьба Деда Мороза на пл. им. В.В. Куйбышева будет работать в предновогоднюю декаду во второй половине дня, а во время зимних каникул с самого утра. Вход бесплатный небольшими группами.Также на пл. им. В.В. Куйбышева состоялось торжественное открытие ледовых катков, впервые прошли показательные выступления фигуристов и открытая тренировка по хоккею. Дед Мороз также вышел на лед – поздравил спортсменов и любителей кататься на коньках с наступающим Новым годом. Также важный гость из Великого Устюга прошелся по пл. им. В.В. Куйбышева, оценил её новогоднее убранство.На площади появились новый световые фигуры и целых семь ёлок, будет работать ярмарка сувениров ручной работы. На катках будут проходить любительские соревнования по хоккею, мастер-класс по кёрлингу. На ледовых площадках работают сервисные зоны, есть прокат коньков.Для любителей зимних забав с 21 декабря ежедневно с 10.00 до 22.00 будет работать аттракцион «Горка» для катания на тюбингах («ватрушках»). Посещение аттракциона на площади имени В.В. Куйбышева на весь период работы будет бесплатным для всех желающих. В целях безопасности посетителей катание с горки будет осуществляться только на тюбингах организаторов. Для получения тюбинга необходимо предоставить документ (удостоверяющий личность) или залоговую сумму. Катание на «ледянках» или санках не разрешается, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары