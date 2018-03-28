Российские военные летчики впервые со времен СССР совершили беспосадочные перелеты к американскому континенту через Северный полюс

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«Впервые с советских времен осуществлены полеты противолодочной авиации через Северный полюс к Северо-Американскому континенту», — заявил министр во вступительном слове, стенограмма которого поступила в распоряжение РБК.Глава Минобороны не уточнил при этом, когда, в каком составе и сколько раз российские военные самолеты летали через Северный полюс к Северной Америке.В своей речи Шойгу рассказал о совершенствовании работы с личным составом, о подготовке Главного военно-морского парада. Также Шойгу пообещал провести на коллегии анализ выполнения майских указов президента Владимира Путина 2012 года и его поручений по итогам совещаний в Сочи. В частности, министр предложил обсудить реализацию плана деятельности Северного флота.Далее Шойгу коснулся обновления вооружений на флоте. «Доля современного вооружения и военной техники на флоте к началу текущего года достигла 46%», — сказал он.​Последним пунктом, заявленном на коллегии, значился вопрос о совершенствовании структуры органов военной полиции.Первые беспосадочные трансполярные полеты совершили в 1937 году экипажи самолетов под руководством Валерия Чкалова (18–20 июня) и Михаила Громова (12–14 июля). Оба полета были совершены на одномоторных самолетах АНТ-25 с большим удлинением крыла и длились более 60 часов.В 2001 году издание «Коммерсантъ» сообщило, что авиакомпания Continental Airlines открыла рейс Нью-Йорк — Гонконг через Северный полюс и Сибирь по так называемому кроссполярному маршруту. Кроме того, этими маршрутами из Северной Америки в Юго-Восточную Азию уже в то время летали также американские авиакомпании United Airlines и NorthWest Airlines.Как рассказал тогда изданию директор департамента регулирования организации воздушного движения Государственной службы гражданской авиации Виктор Галкин, российские авиакомпании также задумывались тогда о полетах через полюс. «Почти полтора года мы держали кроссполярные маршруты в так называемом тестовом режиме, зарубежные авиакомпании выполняли пробные рейсы — всего их было сделано 620. Они подтвердили расчетные характеристики. Например, полет из Нью-Йорка в Гонконг через Северный полюс занимает около 16 часов, то есть почти на два с половиной часа меньше, чем по старому маршруту», — сказал он тогда. ​