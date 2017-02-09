Российские туроператоры практически перестали предлагать "горящие туры"
9 февраля 2017 14:52
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Если до 2014 года на "горящие" туры приходилось около 15% продаж, то теперь их практически нет, сообщил изданию представитель компании "ОнлайнТур" Игорь Блинов.
По его словам, запросы от клиентов остались, однако подобрать по ним что-нибудь почти невозможно. "Стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот", - рассказал эксперт.
По словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, в 2014 году на "горящие" туры приходилось 15-20% продаж, а теперь речь идет максимум о 3-5%.
Гендиректор Level.Travel Дмитрий Малютин также указал на сокращение числа "горящих" предложений, отмечая, что прошлым летом агентам удавалось находить такие туры только в Грецию, на Крит и внутренние курорты. Эксперты, с которыми пообщалась газета, указывают на несколько причин ухода "горячих" туров с рынка туристических услуг.
Так, в компании "ОнлайнТур" рассказали, что сейчас операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитая не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываясь от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы.
Директор департамента развития агентской сети BSI Group Татьяна Белова тоже связывает отказ от формата с оптимизацией полетных программ туроператоров и их гарантий по покупке мест.
Майя Ломидзе добавила к числу причин отсутствие на текущем рынке массовых туристических направлений, например Египта, и снизившуюся с 30% до 12-13% комиссию турагентов.
Глава АТОР допускает, что предстоящим летом число горящих предложений в портфелях туроператоров может возрасти с учетом востребованности в этот период массовых сезонных направлений.
С другой стороны, гендиректор "Пегас Туристик" Анна Подгорная считает, что ждать от туроператоров массового демпинга, предполагающего в любом случае рост предложения "горящих" туров, уже не стоит, пишет newsru.com.
Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ
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