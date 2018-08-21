Российские пенсионеры набрали кредитов почти на триллион рублей

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Большинство заёмщиков старше 60 лет ограничились одним кредитом. У 22% уже есть два, у 10% — три, у 5% — четыре и у 4% — уже пять и более задолженностей перед банками.Средний размер кредита у российского пенсионера — 106 тысяч рублей. Для сравнения, у граждан младше 60 лет он почти в три раза больше — 273 тысячи рублей.