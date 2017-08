Российские миллиардеры не собираются оставлять все свое состояние детям

119

В 2010 году Владимир Потанин заявил , что не собирается передавать свое состояние в наследство детям. «Мой капитал должен пойти на благо обществу и послужить социальным целям. Мои дети растут, их папа миллиардер и известный человек. Во-первых, они находятся в моей тени, а во-вторых, какая у них будет мотивация добиваться чего-то в жизни?» — рассуждал бизнесмен.В феврале 2013 года он присоединился к инициативе Билла Гейтса и Уоррена Баффетта The Giving Pledge («Клятва дарения»), пообещав завещать не менее половины состояния на благотворительность. Спустя год СМИ сообщили , что предприниматель уже передал большую часть активов «на благотворительные цели с учетом наследства детям».В августе 2013 года в интервью изданию Forbes Алишер Усманов рассказал , что у него нет наследников, а по поводу конкретной формы благотворительности обещал подумать. «Родственники мои вполне обеспечены, они состоятельные люди и не нуждаются в моем наследстве. Что касается того, чтобы оставить средства в пользу благотворительного фонда — я надеюсь, Аллах даст мне жизни, и я подумаю. Но обязательно создам фонды, в которых вижу жизненную необходимость: фонды, которые будут связаны с развитием науки, искусства и спорта в России и на моей исторической родине, в Узбекистане», — сказал он.По словам Вагита Алекперова, в своем завещании он прописал создание в будущем фонда по управлению его долей в ЛУКОЙЛе, и «наследники долго к этим акциям подойти не смогут». В 2015 году он подтвердил, что все еще придерживается планов относительно своего завещания.Тогда же он рассказал, что готовит сына Юсуфа к карьере в корпоративном центре ЛУКОЙЛа.В декабре 2013 года инвестор и основатель фонда DST Юрий Мильнер также присоединился к инициативе The Giving Pledge и дал «клятву дарения», публично взяв на себя обязательства пожертвовать на благотворительность не менее половины личного состояния. «Мое присоединение к The Giving Pledge означает не просто желание подарить, а является попыткой осмыслить жизненный опыт для того, чтобы сделать благотворительность эффективной. Человечество в самом начале большого пути. Я здесь, чтобы инвестировать в наши лучшие умы и наше совместное будущее», — рассказал он.В мае 2016 года Михаил Фридман объявил о решении направить практически все свое состояние на благотворительность. «Я не любитель давать публичные обещания такого рода, но могу сказать, что принял решение: мое состояние пойдет на благотворительность. Худшее, что я мог бы сделать для своих детей, — это передать им крупную сумму денег», — заявил Фридман. Также он выразил надежду, что его дети добьются профессиональных успехов в жизни самостоятельно, как и он.В мае 2016 года в своей колонке для журнала Forbes миллиардер Александр Мамут заявил , что собирается оставить своим детям не деньги, а «нечто совсем другое», поскольку «прожигание папиного добра едва ли может стать достойным содержанием бытия». По его словам, он завещает своим детям часть средств, которая обеспечит им нормальный прожиточный минимум, но не сможет их испортить. «Пока я, конечно, не собираюсь отходить от дел, но рано или поздно это случится, и я предпочел бы, чтобы мое состояние работало в большей степени на какие-то русские институты, которые удастся создать, частично они уже созданы», — добавил он.Фото: Jason Alden / Bloomberg