Российские космонавты впервые в истории напечатали орган на биопринтере

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При помощи биопринтера на борту МКС планируется получить хрящевую ткань и органный конструкт щитовидной железы мыши. После этого их отправят обратно на землю, ориентировочно — в декабре этого года.Для научного сообщества полученные результаты будут иметь большое значение, поскольку в космосе органы находятся совсем в других условиях — невесомость, космическая радиация и прочее. Ожидается, что отчёт будет представлен широкой публике уже в феврале 2019 года.Отмечается, что подобные испытания на околоземной орбите могли начаться ещё в октябре, однако предыдущий космический биопринтер был потерян в результате аварии во время запуска корабля "Союз МС-10".