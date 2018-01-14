Российские космонавты нарезали оливье в честь Старого Нового года

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Позже космонавты подняли пакеты с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Как сообщается, работающим на МКС астронавтам не возбраняется неоднократно отмечать наступление Нового года, пролетая над разными часовыми поясами, где праздник уже наступил.Фото: vk.com / Роскосмос / Антон Шкаплеров