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Новости /  Общество /  Социум  

Российские космонавты нарезали оливье в честь Старого Нового года

14 января 2018 23:20
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Позже космонавты подняли пакеты с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!».
Как сообщает nsn.fm, российские космонавты приготовили оливье в честь Старого Нового года. Под музыкальный аккомпанемент из фильма «Ирония судьбы» экипаж МКС нарезал самый знаменитый российский салат.

Позже космонавты подняли пакеты с советским шампанским и прокричали троекратное «Ура!». Как сообщается, работающим на МКС астронавтам не возбраняется неоднократно отмечать наступление Нового года, пролетая над разными часовыми поясами, где праздник уже наступил.

 



Фото: vk.com / Роскосмос / Антон Шкаплеров
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