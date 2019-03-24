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Российские физики выяснили, как растут капли дождя

24 марта 2019 14:12
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Статья с результатами эксперимента опубликована в престижном международном научном журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.
Международная научная группа в составе специалистов Тюменского государственного университета и Вестфальского университета Мюнстера (Германия) обнаружила, что внешнее электрическое поле ускоряет рост капель воды, взвешенных в атмосферном воздухе, передает РИА Новости.

Доклад, в котором предложена математическая модель этого эффекта, был представлен научным сотрудником лаборатории микрогидродинамических технологий Института X-BIO Тюменского университета Дмитрием Габышевым на международной метеорологической конференции DACH-2019, которая проходила на минувшей неделе в Баварии.

"В результате работы было установлено, что внешнее электрическое поле приводит к значительному увеличению скорости конденсационного роста капель водного аэрозоля. Исследователи полагают, что это происходит потому, что электрическое поле сообщает энергию молекулам водяного пара в воздухе, из-за чего их конденсация на каплях происходит более интенсивно, чем это считалось ранее", — говорится в сообщении пресс-службы Тюменского университета.

Статья с результатами эксперимента опубликована в престижном международном научном журнале International Journal of Heat and Mass Transfer.

В основу работы легла технология так называемого двумерного аэрозоля, разработанная в Тюменском университете. Явление заключается в образовании упорядоченного монослоя из микронных капель воды, который левитирует (парит) над локально нагретой водной поверхностью.
Как сообщается в пресс-релизе, в проведенных экспериментах создавалось такое же сильное электрическое поле, как и внутри атмосферных облаков. Максимума оно достигает в грозовых облаках. "Обнаруженное кратное ускорение конденсации капель в электрическом поле помогает осадкам формироваться в облаках в более короткое время", — говорится в сообщении. 
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