Российские автостраховщики хотят отменить госрегулирование тарифов ОСАГО
24 января 2018 20:30
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Самым радикальным изменением в скорой перспективе может стать полный переход на рыночные отношения между участниками: вопросами выплат будут заниматься страховщики, а государство перестанет регулировать тарифы на ОСАГО. Уже сейчас страховые компании могут варьировать стоимость полиса в пределах разрешенных законом 20%, но очень ждут, когда регулятор отправит тарифы в свободное плавание. В Российском союзе автостраховщиков уверены, что рыночные схемы будут выгодны всем, а тарифы станут более справедливыми.
В РСА полагают, что процесс либерализации начнется после выборов ближе к лету. На первом этапе появятся долгосрочные полисы, которые можно будет купить сразу на три года, и расширенный ценовой коридор для страховщиков.
С 1 января 2018 г. система ОСАГО работает по старым правилам. Подписанный президентом закон вступит в силу 1 июня 2018 г., и именно с этого момента лимит выплат по европротоколу увеличится до 100 тыс. рублей. Это касается только регионов, тогда как в Москве, Санкт-Петербурге и их областях эта граница давно увеличена до 400 тыс. рублей.
Кроме увеличения лимита, закон позволяет оформить европротокол даже при разногласиях участников ДТП — достаточно будет с помощью специального приложения зафиксировать факт ДТП, сделать снимки и зафиксировать спутниковые координаты машин. Но эта норма начнет действовать только 1 октября 2019 г., когда будет отлажена система фиксации ДТП посредством такого приложения.
Рыночные механизмы определения цен, уверены в РСА, сделают систему ОСАГО если не выгодной, то хотя бы безубыточной для страховщиков. Размер убытков страховых компаний РСА оценивает в десятки миллиардов рублей. «Ситуация в ОСАГО критическая, средняя стоимость полиса падает ежемесячно, а выплаты растут», — утверждает президент РСА Игорь Юргенс. По данным организации, сейчас средняя цена на полис составляет 5800 руб. против 6600 руб. годом ранее.
При этом средняя выплата за год выросла на 15% и достигла 77 тыс. рублей. В итоге коэффициент выплат по ОСАГО сейчас составляет 118% собранных премий — не в последнюю очередь из-за роста числа страховых мошенничеств. По данным Генпрокуратуры, количество преступлений в сфере ОСАГО выросло на 159% после увеличения лимита выплат. За год мошенники получают от 20 до 40 млрд рублей. Самыми проблемными регионами являются Адыгея, Ростов и Волгоград, где средняя выплата составляет 180 тыс. рублей. Сразу в 14 регионах средняя выплата превышает 100 тыс. рублей.
Проблема еще и в пассивности региональных властей, которые не хотят бороться с мошенниками, утверждает президент РСА Игорь Юргенс. В пример он приводит Челябинск, где эту проблему удалось решить сверху.
«При свободном регулировании рынка цены на полисы ОСАГО в проблемных регионах будут сильно завышены, и это даст сигнал властям о том, что в этом регионе что-то не так», — считает эксперт.
Подготовленные Минфином поправки в закон об ОСАГО предполагают возможность увеличения лимита выплат до 2 млн рублей. Весной их внесут на рассмотрение Госдумы, и к моменту окончания весенней сессии они уже могут быть приняты. Но в данном случае речь идет не о либерализации, а о введении дополнительных опций для автомобилистов.
Законопроект предусматривает не один, а три вида полисов ОСАГО. Первый, стандартный, сохранит ныне действующие лимиты в размере 500 тыс. руб. за вред жизни и здоровью и 400 тыс. руб. за вред имуществу. Более дорогие вариант будут иметь одинаковые ограничения и по «железу», и по «здоровью» в размере 1 или 2 млн рублей. При этом страховщики будут обязаны продавать полисы с минимальным лимитом, а более дорогие будут являться опциональными как для компаний, так и для клиентов. Таким образом, самый доступный полис будет рассчитываться по существующим страховым тарифам, а стоимость более дорогих страховщики будут устанавливать сами по рыночным принципам.
Госдума уже рассматривает предложение депутатов об увеличении штрафа за отсутствие полиса ОСАГО с нынешних 800 до 5000 рублей. Предложение, которое внес депутат «Единой России» Сергей Вострецов, уже поддержали в РСА. Страховщики заявили, что низкий штраф, который можно оплатить со скидкой в 50%, стимулирует водителей не покупать полис вовсе, поэтому сумма штрафа должна быть сопоставима со стоимостью полиса. Сейчас, по данным президента РСА Игоря Юргенса, из 50 млн зарегистрированных автомобилей без страховки ездят около миллиона.
Страховщики уже сейчас отказываются работать в токсичных регионах, где автомобилисты сталкиваются как с нехваткой бланков, так и различными техническими проблемами. В таких условиях купить полис зачастую можно только онлайн. По закону клиент имеет право на выбор страховой компании, поэтому сейчас действует система «Единый агент», при которой крупные компании в проблемных регионах все-таки продают полисы в качестве агентов от имени остальных страховщиков. Сейчас, по данным РСА, почти четверть полисов продается онлайн.
РСА создает новый сервис «Е-ОСАГО-Гарант», который будет автоматически отправлять запросы на сайт РСА без возможности выбора конкретного страховщика.
В РСА уверены, что либерализация тарифов не приведет к повышению цен. Игорь Юргенс говорит, что небольшое повышение возможно лишь на первом этапе, а потом рынок откатится к более низким тарифам.
«Польша, Венгрия, прибалтийские страны — везде либерализация привела сначала к небольшому росту на 10-15 процентов, потом цены снизились», — приводит пример Юргенс.
Эксперт утверждает, что баланс интересов страховых компаний и потребителей будет достигнут естественным путем: «Страховые компании, с одной стороны, смогут предлагать наиболее интересные тарифы для тех же безаварийных и аккуратных клиентов, а тем, кто ездит агрессивно, будут предлагать другие условия».
После введения свободных тарифов «хорошие» водители будут платить меньше, а «плохие» — больше, утверждает Юргенс. Конкурентная борьба за клиента, по мнению эксперта, приведет к появлению более гибких предложений, особенно для своих клиентов с хорошей репутацией.
Все коэффициенты Игорь Юргенс также предлагает отменить. «Пусть страховщик сам договаривается с клиентом. Мы предлагаем отменить коэффициенты территории, возраста и стажа, ограничения по возрасту, мощности и использованию с прицепом», — объясняет он.
При этом эксперт все-таки оговорился, что если рыночная модель не сработает, то возможно применение некой государственно-частной схемы, либо полной передачи РСА вопросов урегулирования всех убытков.
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