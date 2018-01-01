Российская армия с 1 января уменьшилась на 293 человека
1 января 2018 17:04
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«…постановляю установить штатную численность Вооруженных сил Российской Федерации в количестве 1 902 758 единиц, в том числе 1 013 628 военнослужащих», — говорится в указе.
Предыдущим указом на эту тему, изданным в марте 2017 года, президент установил численность российской армии в 1 903 051 человек. Сокращение штата составило, таким образом, 293 человека. При этом количество военнослужащих в рядах армии осталось прежним — 1 013 628 человек.
Кроме кадровых военнослужащих в российской армии числится также гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции. Численность гражданского персонала Минобороны России составляет примерно 40% от основного состава армии, уточняет ТАСС.
К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и представители других профессий на службе Вооруженных сил России.
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Комментарии
Социум
1 января 2018 18:00
Получилось очень похоже на настоящик собак. Социум
280
1 января 2018 17:04
При этом количество военнослужащих в рядах армии осталось прежним — 1 013 628 человек. Социум
222
1 января 2018 15:53
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