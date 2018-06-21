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Новости /  Общество /  Социум  

Россельхознадзор вновь обнаружил антибиотики в молочной продукции Danone

21 июня 2018 19:29
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В ходе проверки одного из предприятий Danone в Подмосковье Россельхознадзор обнаружил антибиотики в готовой молочной продукции. Ведомство намерено ограничить поставки с этого завода во все страны ЕАЭС.
Россельхознадзор обнаружил антибиотики в готовой молочной продукции филиала французской компании Danone в Подмосковье, сообщила журналистам официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано. По ее словам, речь идет о филиале французской компании, расположенном в Чеховском районе Московской области, передает РБК.

Предприятие, сообщают в Россельхознадзоре, закупает сырое и сухое молоко, сырые сливки и другое молочное сырье и занимается производством и реализацией готовой молочной продукции. Сырое молоко на Чеховский завод поступает из Московской, Ленинградской, Вологодской и ряда других областей России, а также из Белоруссии. В среднем в сутки на предприятие для переработки поступает от 40 до 70 цистерн с молочным сырьем общим весом до 1,1 тыс. т.

Проверку Россельхознадзор проводил с 25 мая по 15 июня. По ее итогам были выявлены неоднократные случаи приемки сырого молока на предприятие с нарушением сроков его доставки (более 36 часов с момента надоя), нарушений при оформлении ветеринарных свидетельств на возврат молока. Кроме того, Россельхознадзор установил, что на предприятие принималось сырое молоко с антибиотиками и молоко из хозяйств, неблагополучных по лейкозу. В двух пробах молочной продукции филиала Danone было установлено несоответствие по антибиотикам тетрациклиновой группы. О каких брендах идет речь, представитель Россельхознадзора не уточнила. Несоответствие по антибиотикам было обнаружено и в сыром молоке белорусского производителя «Детскосельский городок» и костромского предприятия «Рассловское».

Из-за выявленных антибиотиков в готовой молочной продукции Россельхознадзор ввел на молокозаводе режим усиленного лабораторного контроля и направил в адрес Danone уведомление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (предусматривает штраф для юрлиц в размере 300–600 тыс. руб.).

Чтобы не допустить продажи небезопасной продукции потребителям, Россельхознадзор «рассматривает возможность введения ограничений на поставку продукции с этого завода в страны ЕАЭС», добавила Мелано. Запретить поставки продукции предприятия Россельхознадзор может во все страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кроме России, поскольку это относится к компетенции региональных ветеринарных служб. «Мы готовим сейчас обращение в ветеринарную службу региона, где расположено это предприятие, и будем просить их принять меры», — говорит Мелано.

По данным Россельхознадзора, в 2017 году юрлицо, которому принадлежит молокозавод в Подмосковье, поставило в страны ЕАЭС 17,3 тыс. т продукции. Основная часть произведенных предприятием молочных продуктов остается на внутреннем рынке — в 2017 году поставки на внутренний рынок составили 247,8 тыс. т.


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