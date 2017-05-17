Россельхознадзор проверил качество саженцев и семян на мини-рынках под Самарой

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Инспекторам необходимо было проверить законность приобретения и реализации посадочного материала, а самое главное - его качество.Оказалось, что значительная часть товара на цветочных рынках - продается без необходимых документов, подтверждающих посевные и сортовые качества товара.Семена цветов, саженцы кустарников и деревьев должны быть внесены в государственный реестр. Они должны быть адаптированы к климатическим условиям Среднего Поволжья. Ведь большинство саженцев привозятся в Самарскую область из южных регионов - в основном, из Краснодарского края, Волгоградской, Ростовской областей, республики Узбекистан и из Молдавии. Такой посадочный материал вряд ли будет активно плодоносить и даже может погибнуть в холодное время года.Для того, чтобы не разочароваться в приобретенном товаре, покупателям необходимо просить продавцов показать им имеющиеся у них документы, которые бы подтвердили качество саженцев и семян, их сортовые характеристики.Очень часто покупатели жалуются на то, что покупая один сорт саженца, они приобретают совершенно другой. Или же вместо раннего сорта плодового дерева, вырастает, наоборот, поздний. Бывают случаи, когда купленный на мини-рынке товароказывается вообще совершенно другим растением.По результатам рейдов, специалистами Россельхознадзора были возбуждены более 20 дел об административных правонарушениях, в связи с несоблюдениями требований законодательства Российской Федерации, касающихся семеноводства и посадки садовых и сельскохозяйственных растений. Наталья Рыжкова. Заместитель начальник фитосанитарного отдела Управления Россельхознадзора по Самарской области."Целью наших мероприятий является обеспечение граждан Самарской области посадочным материалом хорошего качества, безопасных от карантинных вредных организмов. Реализуемый посадочный материал должен сопровождаться документами,подтверждающими сортовые и посадочные качества: это может быть сертификат соответствия, либо акт опробации или протокол испытания. Кроме того, необходимо уделить внимание внешнему виду растения – растение должно быть без внешних признаков усыхания, механических повреждений, корневая система должна быть хорошо развита. Каждое растение должно иметь этикетку, на которой указан сорт и категория", сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Самарской области.