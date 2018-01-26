Россельхознадзор потребует возбуждения уголовного дела против PepsiСo

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«Учитывая то, что компания поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан, служба убеждена в целесообразности возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц», — сказала Мелано. Речь идет, в частности, о вице-президенте по корпоративным отношениям «PepsiCo Восточная Европа» Сергее Глушкове, добавила она.Россельхознадзор готовит очередной пакет материалов для передачи в Следственный комитет, подчеркнули в службе.Представитель PepsiCo заявил РБК, что компания «изучает выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и рассматривает вариант обжалования их в судебном порядке». «При этом отмечаем, что ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек. Иные заявления этого ведомства, которые не входят в их компетенцию и которые не относятся к вопросам, связанным с проверкой, мы не комментируем», — добавили в PepsiCo.Отношения между российским надзорным ведомством и «дочкой» американской компании обострились осенью 2017 года. В ноябре специалисты Россельхознадзора в Алтайском крае повторно выявили антибиотики тетрациклиновой группы в сыре «Ламбер», произведенном на Рубцовском молочном заводе. В результате предприятию запретили поставлять этот сыр в страны ЕАЭС. В декабре 2017 года Россельхознадзор обвинил топ-менеджера компании Сергея Глушкова в шпионаже: как заявляли в ведомстве, на встрече он продемонстрировал внутренний документ Россельхознадзора с пометкой «для служебного пользования». В ведомстве заявили, что по факту утечки документов обратились в правоохранительные органы. Российский офис PepsiCo тогда назвал предположения ведомства «абсурдными».Однако проведенная проверка показала, что компания регулярно нарушала законодательство, регулирующее оборот сырого и пастеризованного молока, настаивает Мелано. В частности, предприятие в Алтайском крае принимало молоко с увеличенными сроками хранения (более 36 часов) или с истекшим сроком годности от ряда региональных филиалов. «Данные факты подтверждаются информацией в товарно-транспортных накладных», — заявила Мелано, добавив, что система контроля сырого и пастеризованного молока также вызвала у службы «много вопросов».При этом все нарушения выявлены в процессе изучения внутренних документов завода, на многих из которых был проставлен штамп «коммерческая тайна». Как считают в службе, это свидетельствует о нежелании огласки итогов проведенной проверки.